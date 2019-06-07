日前香港下了一場豪雨，天文台發出黃色暴雨警告信號，將軍澳海面湧現沙泥，形成一大片「黃海」，甚至擴散到對岸鰂魚涌。當區區議員懷疑源頭是附近堆填區及旁邊填料庫，並指情況並非第一次，環保署收到投訴卻「闊佬懶理」，結果黃雨下情況更加惡化。沙泥滲海不但嚴重破壞生態，而且出現地點接近興建中的海水化淡廠，水質污染影響深遠，議員直斥政府「離晒大譜」，要求當局盡快查清問題及作出補救。



堆填區滲漏已成海港污染一大源頭，沙泥垃圾汁源源不絕流入，甚麼泥黃色、奶白色、幻彩色……總之你想像到的顏色會有，想像不到的顏色一樣會出現在海面，嚇得市民面無人色，環保署官員依舊面不改容，拖延處理投訴個案，很多不了了之，就算有回應都要等三年，多數只是罰款了事，根本不能治標。「遲一天，盼三年」，如果用歌詞來形容，下一句便是「好心分手」，可惜納稅人出錢養這些廢官，卻沒法撇掉，不斷地容忍一次又一次失職。



容忍都應該有底線，環保署的無能指數卻沒有上限，沒有好好防範污染，卻反其道而行，倉促推出「四電一腦」計劃，導致廢電器堆滿街；而最近中美貿易戰對香港的影響逐漸浮現，回收廢紙出口乏人問津，恐跌至零價，最終極可能要當垃圾棄置，每日海量數目運往堆填區。



回收業界形容是災難，慨嘆缺乏支援，憂慮演變成廢紙圍城，香港又一次成為國際笑話。環保署諸公如常地束手無策，任由業界自生自滅，受害的最後都是市民。



香港污染問題一直沒有改善，環境局毫無建樹，空談環保，虛耗光陰與資源，公眾留下印象只有「大嘥鬼」這宣傳「傑作」，倒轉過來形容當局是再貼切不過。當天空不再蔚藍，海水不再碧綠，太平山上看夜景只得灰濛濛一片，香港人還要忍受這些廢官到何時？