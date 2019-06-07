台灣有史以來競爭最激烈的總統選舉前哨戰的黨內初選正式開打，朝野兩黨都呼籲黨內團結，保住政權或重返執政。黨內初選是民主國家政黨政治的重要機制，以數人頭代替打破頭，一旦初選有了結果，黨內團結一致全力為獲得黨提名的候選人助選，這也是體現民主政黨的政治倫理。然而，台灣的政黨政治因為意識形態、國家認同的分歧，黨爭不絕，台灣的政黨政治逐漸走向衰敗。究竟是相同而團結，抑或為團結而相同，甚至為權力、利益而團結？恐怕國民黨、民進黨都講不清楚。



執政民進黨的現任總統蔡英文，與挑戰者前行政院長賴清德，正式進入初選殊死鬥。距離明年一月大選只有半年多的時間，民進黨一再把初選日程延遲，並不斷更改遊戲規則，最終決定以全民調包括手機民調定勝負，民進黨六月十日至十二日將進行初選民調，雙方支持者較勁的動作頻頻，而蔡賴二人亦不斷隔空互嗆、交鋒。



新的初選機制被認為有利現任總統蔡英文，參與初選的賴清德曾表示質疑，最後還是「雖不滿意，被迫接受」。賴一直強調黨內初選是君子之爭，表示如果蔡英文贏得初選，他必定全力支持蔡打敗對手。賴亦向蔡喊話：如果他贏得初選，蔡英文是不是也可以公開表示支持他？但蔡始終認為賴清德曾承諾不會參選並支持她連任，三月十八日突襲領表參加初選，沒有政治誠信，當然不會回應賴的「團結」喊話。賴清德日前要求蔡陣營釐清外界對搜集手機號碼的質疑，蔡英文狠批賴清德：「從政這麼久，應該很了解民調的作業方式，這不是一個負責的政治人物應該要想的。」賴則回嗆「顯然蔡總統已對我展開人身攻擊」，要求蔡守住君子風範。



賴清德的台獨立場眾所周知，曾自稱是「務實的台獨工作者」，獨派大老辜寬敏等人視賴為獨派「金孫」，最近紛紛公開挺賴，這是民進黨深綠、淺綠陣營的位置之戰，也可說是「台獨內戰」。辜寬敏日前表示，蔡英文已經盡她所能，可以休息了，「讓年輕的男孩子」賴清德繼承，「蔡總統變成台灣的國母，這樣不是最好？」九十二歲的台獨祖師爺講的話，彷彿回到封建帝王時代。



另一獨派大老、前中央研究院院長李遠哲，亦公開要求蔡英文「知所進退」。但一樣具獨派色彩的海外台僑組織則在網上聯署，呼籲支持者在初選民調時，堅定的回答「唯一支持蔡英文」，讓她順利通過初選，共同打贏明年大選。



民進黨會因為初選而分裂嗎？應該不會。但為了保住政權，「抗中反統不敢獨」，可以打垮「和中反獨不肯統」的國民黨嗎？