中央掃黑除惡專項鬥爭為期三年，現已進入中期深水區階段，儘管不乏大老虎落網，被捕的黑惡分子數以萬計，保護傘亦打掉不少，但依然未能掉以輕心，尤其是毒品問題猖獗，除了中港澳上億元毒品大案頻破，輸出的毒禍更為惡劣，寧靜的日本日前就搗破四十多億港元的「世界之毒」，本地黑幫前坐館、泰國大毒梟「上海仔」遙控其集團從海路販運一噸冰毒至日本，無法無天。



可幸的是，中央剷除毒禍的意志堅定，日前更投下震撼彈──提名香港警務處前處長曾偉雄競聘聯合國駐維也納辦公室總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任，反映中央欲藉香港專才打擊國際毒品問題，對本港大毒梟非常具有針對性，亦見中央不容許香港成為毒販避風港、毒品中轉港的決心。這就難怪有人狗急跳牆，深恐末日到來瘋狂出貨套現，企圖在最後日子大刮特刮就金盆洗手。



事實上，「世界之毒」一案已是近期涉及上海仔集團在亞洲干犯的第四十三宗毒品大案，由市值到數量都一宗比一宗巨大。眾所周知，有人因為得到警方及律政司兩把保護傘包庇，即使兩案四罪在身，一樣可以及早接獲消息棄保潛逃，流竄於東南亞及歐洲等地遙控其毒品王國。倘中央今次向聯合國提名獲通過，大毒梟還有甚麼地方容身？



再加上《逃犯條例》修訂後，世上再也沒有「安全」地方，毒販遲早被引渡受審。引渡到香港還好，起碼香港沒有死刑，一旦內地也提出引渡，販毒最高刑罰就是死刑。



說到底，有黑就有毒，有毒就有保護傘，掃黑除惡最重要是打掉黑幫背後的保護傘。在這方面，內地和香港沒有一國兩制之分，亦沒有河水井水之別，港府無能也就罷了，中央決不能聽之任之。須知保護傘一日不徹底剷除，黑惡分子一日有藏身之所，香港一日不得安寧，毒禍勢必遺害全世界！