今年是「六四事件」三十周年，在剛過去的六月四日，惹人熱烈討論的，不只是參與維園集會的人數，當天股票市場收市情況，就更讓人疑竇叢生。當天，恒生指數中午收市下跌八十九點；國企指數下跌六十四點，數字使人聯想起八九年的六月四日。到全日收市時，股王騰訊下跌了六點四元，成交金額為六十四點六四億元。



事件有人認為是巧合，有人認為是人為，有資深的股市從業員指出，以目前電腦對市場的監察與計算技術，要蓄意製造出這個數字完全可以，只要你有充足的資金加股票「貨源」便可。



當天的情況太巧合，筆者傾向於相信上述數字是人為做出來的。當然，先決條件是大環境也能配合，假如中午前，恒指原本正下跌三百多點，你要在收市時將跌幅收窄到八十九點，恐怕不易，但如果只在數十點內的幅度作調整，要製造出「八九」之數就不難。



不少外資證券行，一個金融從業員便可以調度數十億甚至上百億元資產，騰訊這類股票，一天內買賣幾次也是尋常事。整件事只要有幾個從業員合作，當一個遊戲去玩，當天要製造出特定的收市價，便不是沒有可能。



其實這也是香港可愛的地方，「一國兩制」並沒有破產，人們有就政治、社會問題發表意見、甚至開玩笑的權利，行為只要合憲合法便可。在專制社會，當日的事件可能已被立案調查，交易要逐一追蹤查究，但香港不會，你可以自由向社會發出訊息，從心所欲而不逾規矩便行。



反對派經常「唱衰」香港，說得像是人間煉獄，其實我在香港生活了數十年，今日的人權與自由度當然不能說是完美，但不比殖民地時期差，有些地方還更加寬鬆。只是有些人得寸進尺，有些人肆意找碴，很多背後的目的，都是不足為外人道的。