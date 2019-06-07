中美關係持續緊張之際，國家主席習近平日前飛抵莫斯科國事訪問俄羅斯三天，並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，相信習近平發表的演講，將延續中國對外經濟一貫理念，即主張「合作共贏，反對貿易保護主義」，劍指美國，自不待言。



事實上，國際關係千變萬化，此一時彼一時，何時朋友，何時敵人，也真說不得準。稍為涉獵中俄歷史，都知道中俄關係錯綜複雜，尤其是侵吞中國領土最多的就是俄國，一六八九年，清滅了明朝之後，和俄國訂立《尼布楚條約》，此約維持了一百五十年，到了十九世紀的鴉片戰爭，俄國乘虛而入，開始蠶食中國領土，一八五八年脅迫滿清訂立《璦琿條約》，一八六○年又簽下《北京條約》；史家指這兩個經清廷批准的條約就大體劃定了今天吾人熟悉的中俄實際邊界。



要言之，即將黑龍江以北六十萬平方公里、烏蘇里江以東四十萬平方公里，連同庫頁島，劃歸俄國；中國大概失去一百五十萬平方公里領土！中國版圖，史家形容是從「秋海棠」變成「老母雞」。歷史往往很弔詭，美國四處征戰，撩是鬥非，卻從未侵略中國分毫土地，反觀沙俄和蘇聯，卻是侵佔中國土地最多的，而如今，「遠美國，親俄國」卻正在吾人眼前上演，證明國與國之間沒有永遠的朋友和敵人，只有永遠的利益！



習近平日前與俄羅斯總統普京會談，兩國簽署多項經貿、政治、軍事合作協議，雙方會談後，決定將兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。此行是二○一三年以來，第八次到訪俄羅斯。去年兩國雙邊貿易突破一千億美元，雙邊經貿持續增長，俄羅斯更與華為簽署協議擴大開發5G網絡。反觀特朗普最近國事訪問英國，卻離不開游說英國封殺華為。特朗普若再說「與習主席是很好的朋友」，相信上帝會從椅上笑翻，而老朽則笑出腹肌。