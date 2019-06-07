反對派反《逃犯條例》修訂，挾外自重為「八國聯軍」作「引路漢奸」角色，並以「撒豆成兵」手法，通過千奇百怪的「聯署」名單製造民意。「製造民意」是反對派的強項，包括誇大遊行人士數目以及進行民意調查支持自己等，手段層出不窮。



近月，網上突然不斷出現範本相近的「學界聯署」或「學校聯署」，聯署人既有律師政客，亦有學生校友，甚至有「師奶反修例大聯盟」作錦上添花。早前的「學校聯署」就被踢爆同一個人可以在多間學校作登記，更有盜用他人名字聯署的事件，可見所謂「聯署」的代表性和真實性成疑。



反對派的網上「聯署」，被揭發漏洞多、水分足，冒簽、亂簽、重複簽等等發水手法多不勝數，因此實在令人質疑。而且「聯署」名單中不難發現，不少發起人都是反對派政客，根本就是反對派自編自演的鬧劇。



除了「學校聯署」之外，反對派更於美國白宮的「We The People」網站發起「白宮聯署」。曾遠赴美國「告洋狀」的「香港眾志」羅冠聰，在網上鼓吹市民參加聯署，聲稱聯署人數達到十萬的話，美國白宮便需要回應相關訴求。羅冠聰同時表示，白宮發表聲明反對的話，各國隨後亦會相繼發表聲明。這顯示反對派企圖藉此營造更龐大的國際輿論壓力，令特區政府推動修訂《逃犯條例》變得更加寸步難行。



反對派竟公然勾結美國插手香港內部事務，借外國勢力向香港政府施壓，是十足的漢奸行徑。



一向以來，香港社會有一些漢奸挾洋自重反中亂港，所謂的「白宮聯署」，正正印證本港的反對派為了討好外國勢力，甘願做他們的打手。反對派發起「白宮聯署」，目的旨在希望幕後老闆幫他們撐腰，為外國干預香港提供藉口。反對派竟如此乞求美國插手逃犯修例，可見他們已無可救藥。