中美貿易戰全面開打。在經過了初期的措手不及、一年多的談判交鋒、近期的臨陣變卦等一系列跌宕起伏的過程後，中方似乎要真刀真槍地與美國大幹一場。但是由於雙方貿易不平衡，北京在加徵關稅方面欠缺與華盛頓對等抗衡的足夠力量。而面對美方在中興晶片、華為5G問題上的圍追打壓，亦無招架之力。



最近，中方找到了「必殺器」，那就是稀土。「愛國者」們群情振奮，一片歡騰，如獲至寶。理由主要有二：一是稀土的重要應用價值，被稱為「工業維生素」，小到手機、電視、電腦，大到衞星、導彈、噴氣式發動機，都需要稀土。二是中國在稀土儲量和產量方面的優勢，均佔全球第一，產量一度佔到全球消費量的九成以上。美國、日本、歐洲都從中國進口稀土。



這樣來看，似乎只要中國切斷稀土供應鏈，西方國家就將停工失業，飛機大炮就要淪為廢鐵，美國總統特朗普就不得不求饒乞和了，貿易戰不僅迎刃而解，而且還會將美帝打趴。發改委甚至以「勿謂言之不預」來警告美國，這是當年中國對印度、越南開戰之前的口徑。真是「厲害了，我的稀土」。



本來，在中興晶片事件被打回原形之後，內地「厲害了，我的國」的論調有所降溫。但這種降溫，其實並非是真正認識到了盲目自大，而是面對事實不得不暫時低頭隱忍，內心憋着氣，一心想要報復。恰好，如今稀土出場，猶如吃了春藥，頓時又亢奮起來。浮誇風捲土重來，談判文本被撕成了草紙，「寧為玉碎，不為瓦全」的口號再次震天響。



問題在於，稀土真的那麼厲害嗎？中國稀土佔據全球主要份額不假，但因為稀土開採提煉工藝複雜，對環境破壞巨大，因此，美國才在本世紀初停止了國內的稀土礦場，轉而從中國進口。換言之，美方有充分的稀土儲量和開發技術，這與中國對晶片的依賴程度完全不同。中國的稀土市場佔有率背後，是高昂慘重的代價。其次，稀土雖然應用廣泛，但用量極少，並不像石油那樣關乎經濟命脈。再者，通過技術創新，稀土零儲量的日本，掌握了從回收垃圾中提取稀土以及不使用稀土的發動機。因此，在稀土產業鏈上，中國實際上處於最低端，在開發利用技術方面反而還要依賴美國、日本。



中國批判美國，歷來有兩個論調，一是「美國高估了自己的能力」，二是「美國低估了中國的決心」。但現實是，不按套路出牌的特朗普讓中國處處被動，而中國除了大字報比美國多，看不出靠得住的舉措。到底是誰在高估自己、誰在低估對手呢？過分誇大鼓吹稀土，說明中國仍沒有吸取「厲害了」的教訓，這將會繼續影響理性判斷。



兵不厭詐，出其不意才能一擊制勝。美國在這次貿易戰中下手穩、準、狠，作了充分準備，讓中國措手不及。舉着高音喇叭，提醒對方應戰，「勿謂言之不預」，那是宋襄公的做法，只能讓對方識破底牌。所以，如果真要打算給老美點顏色瞧瞧，還是「言之不預」的好。