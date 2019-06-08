神州觀察：法官黑道一家親　神州何處尋青天

擁有二百億身家、被稱為「中國史上最富有法官」的海南高院副院長張家慧，日前終於被查落台，其家族腐敗細節也不斷流出。有媒體爆料稱，張的丈夫劉遠生涉嫌動用黑勢力斂財。司法腐敗頻仍，讓國人難以看到司法公平的青天。



海南省政法委日前通報，張家慧涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，其丈夫、海南當地投資公司實控人劉遠生涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。據報劉遠生七年多前勾結黑道將一名在澳門豪賭欠債數億元的富豪軟禁，迫使他把擁有重慶新區核心地塊的地產項目轉手相讓，去年又帶黑幫恐嚇另一股東，奪走其手中的剩餘股份。



劉遠生原也是法官，後來下海經商，夫婦二人一商一官，利用「司法搭台、商業唱戲」，巧取豪奪，短短十幾年，構建了價值超過百億元的商業帝國，旗下以及關聯公司目前初步統計至少三十五家。如今看來，該對法官夫婦原來一早就有黑道背景，且關係密切。顯然，內地官場政法系統不止是警匪不分，連把守最後一道正義防線的法官、檢察官也與黑幫一家親。事實上，中央督辦的雲南黑幫頭目「孫小果案」，就是有雲南省高級法院、昆明中級法院多名法官包庇，才能死囚「翻生」再涉黑。而吉林一名黑幫早年開槍殺人後，不僅未判刑，更在法官、檢察官包庇下，搖身一變成為檢察官。



內地究竟還有多少法官是「官商夫妻店」或官黑勾結，不得而知，但肯定不是少數，例如山西省高級法院原副院長劉冀民，日前被開除黨籍公職，移送法辦。而從最高法院副院長奚曉明、黃松有到張家慧，近年各地省市縣三級法院，已有過百名院長、副院長受查倒台，判刑入獄，法官更是不計其數，司法腐敗可見一斑。



法官們「前腐後繼」，主要是權力沒有得到有效制約。法官既掌握裁判權，又掌握執行權，權力極大。表面上法官有檢察院和人大代表監督，但實際上這種監督徒有虛名，很多地方的法官自把自為，稱霸一方，將法院變成一座針插不入、水潑不進的腐敗堡壘。而素有「青天」情意結的中國老百姓，不幸地被這些貪腐法官玩弄於股掌之間，只能叫天天不應，叫地地不靈。



英國大哲培根曾以「一次不公正的裁判，其惡果甚至超過十次犯罪」形容司法腐敗的嚴重後果，內地很多法院判案並不是以法律為準繩、以事實為依據，而是以金錢為準繩、以關係為依據，誰給的錢多就讓誰贏，誰的靠山硬就讓誰勝。黑法官的所作所為嚴重損害司法部門的公信力，令民眾對法院失去信任。顯然，類似張家慧這樣的黑法官不除盡，中國司法系統就仍是黑箱作業的產物，百姓依然伸冤無門，依法治國只是一句空話。



