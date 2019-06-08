正論：汽油彈挑戰警權　哀香江無法無天

尋常不過的端午節，卻因為兩宗挑釁警方的投擲汽油彈案而變得不尋常。昨日短短十多小時內，兇徒接連在太歲頭上動土，汽油彈爆完又爆，既凸顯其猖狂，更印證香江之墮落。法治之區徒具虛名，安全城市安全不再，孰令致之？



第一宗案件發生在凌晨三點半左右，兇徒疑步向灣仔警察總部，卻因為警車駛至而改變主意，將手上點燃的玻璃樽投向警車旁邊，然後跳上私家車極速逃去；第二宗案件約在十二小時後發生，跑馬地警署門外疑遭人投擲汽油彈，地上焦黑一片，遺下滿地玻璃碎片。警方重案組接手調查，高層嚴詞譴責，不久即在鰂魚涌截獲懷疑涉案車輛並拘捕數名男子。



儘管兩宗案件是否有關、兇徒犯案動機為何仍有待調查，但行動針對警方、挑戰法治，卻是路人皆見。香港一直以法治之區、安全城市自詡，警方亦以犯罪數字不高而沾沾自喜，惟事實證明，香港不但不安全，甚至連象徵法治的警署都如無掩雞籠，讓人體會何謂無法無天。正如有人指出，汽油彈是極易弄到手的大殺傷力武器，兩年前的港鐵車廂縱火案，涉案人就是利用汽油彈犯案，最終導致一死十多人傷。今次沒有造成人命傷亡只是幸運，誰能保證幸運之神每次都眷顧香港？



不可不提，今次事件可說是自三年前旺角暴亂後，最有計劃、有部署針對警方的暴力行為，亦令人聯想起六七暴動滿街「土製菠蘿」的可怕一幕。事實上，近年香港的暴力案件不絕如縷，月前才發生連串「周街斬人」血案，既有黑幫尋仇，又有劫財害命，當中更不乏南亞兵團充當刀手，反映治安每況愈下，治安毒瘤已成心腹大患。至於反政府、反中央、仇中仇警的社會事件更是此起彼伏。由佔領之亂開始，年輕人動輒衝擊、動輒對抗，在別有用心的政客唆擺下，「違法達義」、「不守法不等於不尊重法治」的歪理如野草瘋長，多少年輕人下獄，多少學生斷送前途，中港矛盾如火上澆油，有目共睹。



更不堪的是，港府顛倒是非、黑白不分，對於破壞法治、搞風搞雨的幕後黑手姑息養奸，對於執法警員則速告速判，由七警案到前警司朱經緯案都莫不如此。鳥盡弓藏屢屢上演，不僅打擊警隊士氣，更無異於為仇警分子大壯其膽。綱紀一廢，何事不生，港府倒行逆施，屈法枉法，絕對要為治安不靖負上最大責任。



顯而易見，歲月靜好已淪為集體回憶，香港變得愈來愈恐怖，由一個人人安居樂業的福地，墮落為雞犬不寧的妖獸都市。天災不斷，人禍綿綿，由各式暴力案件到瘟疫橫行，由毒禍氾濫到反中亂港事件層出不窮，在在告訴世人，香港「撞邪」了。黑雲壓城城欲摧。明天就是反對派吹響集結號的殊死一戰，為阻《逃犯條例》修訂，他們無所不用其極，有港獨學生組織甚至揚言「突襲」搞事。香港還會有甚麼匪夷所思的亂象發生，想一想也令人不寒而慄。



