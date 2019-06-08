功夫茶：康署官僚冇靈魂　救生員荒成死症

端午佳節恰逢溫度爆錶，最應節莫過於游番個龍舟水，可惜現實係救生員人手長期不足，公眾泳池三日打魚兩日曬網，泳客望池興嘆，敗興而回，想唔學似屈原咁「長太息以掩涕」都唔得。



呢嗱，有青衣居民尋日就踩上政府總部請願，佢哋高叫「泳池常關閉，泳客好閉翳」等口號，要求政府從速增加救生員人手，等公眾泳池可以回復正常運作。唔講唔知，原來全港四十四個康文署轄下公眾游泳池，過去三年因為唔夠救生員當值而要局部或全部關閉，喺重災區嘅青衣同葵盛，部分泳池每年關池百多至二百幾日，問你怕未。「望天打卦」就聽得多啫，游水都要「望救生員打卦」，祈禱班大帝嗰日有心情返工，你話係咪吹到「啤」一聲吖！



話時話，年年泳季年年救生員荒，周而復始，沒完沒了，市民早就谷到一肚火，員方指控署方玩大細超，搞新舊制員工同工不同酬，署方就強調已經增加職位同合約空缺，公說公有理，婆說婆有理，誰是誰非外人好難話得埋，之但係大家有眼見嘅係，部分救生員郁啲就屙嘔肚痛、頭暈身㷫，工會三日唔埋兩日發動野貓式罷工，仲要次次揀正泳季繁忙時間先嚟發圍，結果次次都係搵着市民嚟搞。



正如有人話齋，救生員挾市民福祉以令政府，做法非常唔要得，萬一醫生護士警察有樣學樣，仲唔天下大亂！不過話分兩頭，市民冇水游頂多都係唔方便，影響始終有限，政府使唔使揸頸就命，畀班救生員牽住鼻子走吖？喺私人市場班救兵請外援又有幾難吖？



講到呢度大家應該明晒，救生員之所以有恃無恐，吊高嚟賣，要呢樣要嗰樣，皆因睇穿政府弱雞無能嘅底牌。撇開工業行動唔講，救生員遲到早退，亂請病假甚至無故缺勤，本身就係根深柢固嘅文化，連申訴專員公署都忍唔住鬧爆「無王管」。最經典例子莫過於前工會阿頭郭紹傑，呢頭聲稱跌斷鎖骨，嗰頭參加佔中仲做埋漢奸黎私人保鏢，鬼打冇咁精神，呃病假之嫌濃得化不開，結果署方咪一樣吹佢唔脹。



喺康文署「寬鬆軟」嘅管理底下，公眾泳池同成個特衰政府一樣，三個和尚冇水飲，多人管即冇人管，終於搞出人命。年前有泳客喺北葵涌泳池遇溺，沉入池底超過十分鐘至被發現，結果返魂乏術，原來多名當值救生員喺冇通知上級下擅離崗位，成個場呈真空狀態，有乜法子唔出事。



一池之不治，何以天下國家為。特衰政府連救生員都管唔掂，畀人食住上，漢奸洋奴牛鬼蛇神有外部勢力照住，仲唔惡通街打橫行咩！



