律政司司長鄭若驊在修訂《逃犯條例》中的表現，比一年前推出「一地兩檢」法案時的表現還廢，短短幾天內多次無故缺席立法會相關會議，逃避「職責在身」回答議員提出的問題，逃避對公眾解釋政府立場和政策。這些天正是修訂條例爭執白熱化之時，最需要律政司司長負起「主體責任」、發揮作用之時，鄭若驊卻「逃之夭夭」、「溜之乎也」，朝廷和香江府衙對她託以重任，香港納稅人年薪幾百萬元養着她，關鍵時刻掉鏈子，找不到人，原因何在？恐怕不是一個「廢」字能了的。



今次修訂《逃犯條例》，是香江府衙藉一宗港人涉在台殺人案匆匆推出，事先並無「充分準備」，特首林鄭和一班高官多是政務官出身，對政府制訂政策和法案拿到立法會討論通過很有經驗，知道在今時今日環境下修訂《逃犯條例》是一件十分敏感、麻煩和惹起極大爭議的事，卻偏偏掉以輕心，而鄭若驊更是司法中人，律政司「掌門人」，更知此「修訂」推出乃非同一般，自家所擔任職務和表現對條例通過、對社會公眾影響重大，卻偏偏懶政怠政。事到如今，林鄭和鄭若驊的表現不能不讓人深表懷疑，她們到底是想讓修例通過，還是別有居心？政治上甚為可疑也。



林鄭月娥和鄭若驊與反對派的關係一向不清不楚，她們一上台就要和反對派「大和解」，不知是充當「東郭先生」，還是他們早就心意相通、暗通款曲？林鄭搞「大和解」，要在民主黨募捐時有所表示，帶成班政府高官「欣然赴宴」。鄭若驊有所表示就更加給力，律政司放過反中亂港集團總舵主黎智英的「黑金政治」案，對他恐嚇東方報業記者之刑案拖住不辦，不惜破壞香港法治幫助他們在這段敏感時期「渡過難關」，為所欲為，完成使命。



如此看來，鄭若驊在立法會上的「最廢」表現，對反對派欲打掉「逃犯修例」實有助力之功，她是豁出去了，不怕背負「最廢」之名，不怕民望連續「墊司底」，不怕朝廷對她「有看法」。一個司長有特首力挺死保就能如此囂張，乃回歸以來所僅見也。