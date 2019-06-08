「和平演變」中國，是西方國家一直念茲在茲的夢想。早在上世紀五十年代，時任美國國務卿杜勒斯就明確指出要將和平演變的希望寄託在中共第三代或第四代身上，並因此不斷對中國進行意識形態、宗教和文化等各種滲透。但很明顯，美國的希望落空了，中國非但沒有被和平演變，反而形成獨具特色的政治體制，非但沒有出現經濟崩潰，反而成為世界第二大經濟體。蘇聯解體了，東歐變天了，為何偏偏中國屹立不倒？莫非和平演變這招已經不靈？西方那班所謂中國問題專家對此百思不得其解。



美國現任國務卿蓬佩奧日前承認，美國曾希望中國融入國際社會，發展出一個較開放和包容的社會，但希望已經破滅。所謂的融入國際社會，說穿了就是融入由美國控制的國際體系，充當美國附庸，一切聽從指揮，就如日本一樣。對此，中國當然不可能同意，也不可能屈服。



毛澤東曾經說過，為了保證我們的黨和國家不改變顏色，我們不僅需要正確的戰略和政策，而且需要培養和造就千百萬無產階級革命事業的接班人。帝國主義的預言家們把「和平演變」的希望寄託在中國黨的第三代或第四代身上，我們一定要使帝國主義的這種預言徹底破產。



這大概就是中國沒有被和平演變的真正原因。也正是因為中國沒有跟從美國指定的方向走，而是堅持走自己的道路，老美才會覺得不爽，才會焦慮不安，才會千方百計打壓中國。歷史經驗告訴人們，任何國家的實力稍為接近美國，美國就會毫不猶豫對其下手，即使是日本這種傳統盟友也不放過，何況中美之間本來就有許多不可調和的矛盾，美國為了維護本身霸權，為了「再次偉大」，絕不會坐視中國崛起。



所以說，中美博弈將會長期存在，而且將會愈演愈烈。目前美國無疑佔據上風，因此咄咄逼人，但十年或二十年後，美國未必還能充當世界老大。