特區千奇百怪的事情層出不窮，鬧市竟然出現僭建「南亞村」畸景，南亞露宿者及假難民漠視法紀，先是佔據深水埗通州街橋底僭建木板屋，高峰期達數百間，政府愛理不理，造成藏污納垢、罪惡叢生，危害治安，經傳媒多次揭發，政府拖拉多次，「南亞村」居民已經四處流竄，十室九空，當局才派人清拆，淪為一場拆屋大騷。



南亞村遺民在旺角渡船街及西九龍走廊一段行車天橋底重建「南亞新村」，當局又是歎慢板，在上月發出「最後通牒」，拖至本周採取行動，出動數十人清拆十間木板屋，其中不少「人去樓空」，部分村民早已聞風先遁，在距離新村五分鐘腳程的甘芳街橋底霸地築竇，當局卻沒有「除惡務盡」，對這些新竇口視若無睹，恐怕將來會愈建愈多，形成「南亞新新村」。



有區議員指南亞新村居民經常叫囂喧嘩，當中有人販毒及「啪丸仔」，清拆時賴死不走。議員斥責政府「拆啲唔拆啲」，任由南亞新村版圖擴張，治安毒瘤四散。油尖旺民政事務處的回應更教人氣憤，發言人指甘芳街橋底不在聯合清拆行動範圍內。



當局的思維真是匪夷所思，荒謬絕倫，就像醫生做切除腫瘤手術，打開肚皮發現擴散到其他部位，醫生竟然說不在手術範圍內拒絕一併切除，置病人死活於不顧。斬草不除根，春風吹又生，南亞毒瘤擴散全港，政府絕對「功不可沒」。



南亞新村遍地開花，令人想起上世紀六十年代木屋區，香港恍如倒退五十年。然而當年的木屋主要建在山邊，眼不見為淨，現時的木板屋卻是集結在人來人往的鬧市，可說是情況更惡劣。六十年代的木屋是基層民居，凝聚勞動力，現在南亞新村卻是罪惡溫床，輻射到十八區，遺害深遠。特區簡直是衰過舊時，放眼都是千奇百怪的現象，市民不忍卒睹，遊客視為奇觀，驚嘆萬象之都怎麼變成亂象之都。