民進黨總統初選「英德大戰」進入決鬥階段，「辣台妹」蔡英文能否打垮「獨派金孫」賴清德，獲得民進黨提名，很快就揭曉。初選政見發表會今日登場，六月十至十四日舉行初選民意調查，十九日公告提名名單。志切重返執政的國民黨中央雖已通過最新辦法，但各路人馬貌合神離，爾虞我詐，是否可以凝聚共識，集中力量，槍口一致對外，推翻民進黨政權，實在不能樂觀。



前立法院長王金平日前與國民黨五人小組會面，會後發表聲明宣布不參加國民黨總統初選。自宣布參選後，王金平的民調一直拉不起來，他不滿國民黨中央的初選辦法，由民調七成、黨員投票三成變成全民調，是為高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘度身訂造，令他在初選毫無勝算。王金平是國民黨的本土派，對於黨內深藍同志質疑他是「藍皮綠骨」十分憤慨，但王政治手腕圓融，擅長協商，在台灣中南部的豐沛人脈資源和影響力不容忽視。有人推測他很可能退黨參選，也有人認為他會與民進黨合作，但老謀深算的王金平不可能不知道他若退黨參選，政治生涯只會提早畫上句號。



王金平宣布不參加黨內初選後，韓國瑜隨即發表聲明，強調一定要將王留在黨內共同奮鬥，讓民進黨下台。對於韓國瑜的說法，王金平回嗆：「笑話，我沒說要出走。」



國民黨六月十日將公告參加初選名單，今次黨內初選以繳交選務作業費新台幣五百萬元代替領表登記，目前已向黨中央繳費的有韓國瑜、郭台銘、前台北縣長周錫瑋、台灣大學教授張亞中四人，前新北市長朱立倫亦表示不會缺席初選。這是台灣自一九九六年首次普選總統以來，國民黨最多人參加初選、競爭最激烈的一次。按照最近的民調來看，卻是韓國瑜、郭台銘之爭。



形勢比人強。「韓流」與「台風」來勢洶洶，原來的國民黨政治菁英也好，權貴也好，在這場必須接受民意洗禮的政治大戲中，不可以當主角，只能陪跑或抬轎，真是情何以堪！王金平以傳統派系為主的基層實力，也擋不了「韓流」，頂不住「台風」，當然心不甘情不願。但老神在在的王金平在國民黨重新執政大局中「成事不足，敗事有餘」，未來動向自然備受關切。



毛澤東曾經說過，「黨內無派，千奇百怪」，國共兩黨系出同門，內鬥內行。中國國民黨逾百年的歷史，分裂是其中主要組成的部分，遷台後只有兩蔣時代在強人政治之下「安定團結」，進入民主時代誰怕誰，黨內有派十分正常，分裂、整合、然後又分裂也沒有甚麼大不了，最重要的是不能背離民意，否則只能永遠當在野黨。