日本破獲「世界之毒」案，被捕七名港人全部有黑幫背景，與上海仔集團有關。此案金額逾四十億港元，毒量達一噸，為當地最大宗單一毒品走私案，引起日本警方高度關注。而香港在今次事件中醜出國際，除了坐實「毒品中轉站」、「毒販避風港」等惡名，本港警方對走私毒船從香港開出渾然不知，被外界狠批堵截毒品源頭不力、情報收集工作失職等，可謂沒有冤枉。



話口未完，澳洲警方又破獲「史上最毒」、市值逾六十億港元的冰毒走私案，又同本港黑幫有關。香港淪為不折不扣的毒港，令人蒙羞。



毒禍氾濫成災，別說販毒集團輸出毒品到世界各地，單是彈丸之地的香港，大小毒品案便幾乎無日無之。本港海關曾一個月內接連破獲兩宗可卡因大案，第一宗市值逾億元，當時宣布為市區內最大宗，但不久又破獲二億四千萬元可卡因案，市區內最大宗的紀錄旋即被打破。可以說，只要大毒梟仍然逍遙法外，更多更大的毒品案勢必陸續有來。



這不禁令人疑問，為何海關頻頻破獲毒品大案，警方卻只緝捕細眉細眼的毒品小案？儘管緝毒是海關工作一部分，但警方有專門的毒品調查科，理應掌握更精確情報，事實卻是海關一掃就有，警方鮮少破案，即使有，頂多也是千萬元毒品案，跟「億億聲」不可同日而語，難怪政界質疑有警員充當黑幫保護傘。



聯合國報告曾直指香港是毒品製運中心，揭穿了法治之區藏污納垢。過去香港之所以鮮見毒品大案，不是天下太平，而是另有原因。正如有人指出，上海仔一直得到警方高層包庇，對警方部署瞭如指掌，每次都能聞風先遁，甚至棄保潛逃。警黑一家的結果，自然是毒品案愈來愈猖獗，警方破案率愈來愈低下。可幸的是，毒品問題已引起中央高度關注，警隊前一哥曾偉雄更被委以重任，港人都冀毒禍得以遏止。