美國總統特朗普或許可以「威番次」，早前他不斷發炮攻擊美國聯邦儲備局，指應該停止增加利率，不少人認為他是在無事生非。如今看來卻是早着先鞭，據說美國聯儲局在下半年減息的機會超過九成，一改原本認為會加息兩次的預測。



五月份美國私人企業新增職位只有二萬多個，原本估計可增加十八萬個，兩者所差何啻天壤。不少論者認為，美利堅的經濟已出現了危險信號，亟須救亡，所以市場人士最新預測，美國將減息的機會達百分之九十九，利率幾乎是一定要下降的。



特朗普一直希望美國減息，認為可以刺激經濟，有助打贏貿易戰，但聯儲局早前偏偏反其道而行，將利率上調，白宮主人十分惱怒，雙方一度隔空開火。當日批評特朗普無事生非的人，包括筆者在內，至今我仍立場不改，總統確是不應該干預聯儲局的。



美國聯儲局是世界上最具影響力的金融機構，所以一切決定都應參考客觀數據而行，不能屈從於長官的主觀意志。早前經濟指標向好，美國自然有條件加息，如今指標變壞而因時制宜，也是順理成章之事，沒甚麼稀奇，絕對不能單純跟隨着總統的指揮棒起舞。



美國的利率將要由加變減，也側面反映出貿易戰開始打痛了山姆大叔，中美兩國已到了血拚階段。這個階段中方卻要小心拿捏，必須將矛頭對準美國政府而非美國人民。如果美國全民動員起來跟任何對手拚搏，無論比經濟還是比軍事，他們都沒有輸的可能，中國要贏，只能贏美國政府，不要期望戰勝美國人民，因為美利堅的底子實在很厚。所以，中國應該向美國國民發出訊息，我們是被特朗普政府逼迫才要應戰，請他們明白和體諒。有傳美國很多疫苗都依賴中國入口，禁運會對當地造成大打擊。但這招一出必定會激起美國民憤，我希望北京不要輕易使用。