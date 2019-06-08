上水屠房因受非洲豬瘟影響，關閉數日後，日前恢復運作及提供屠宰服務，同時實施「日日清」。不過，不論內地豬或本地豬，供應比正常時少好多，數量只得平時的四分之一。供應少，批發價高，市民做節梗係要捱貴豬。講來講去，又係無能政府檢疫求其，只懂得銷毀染疫豬隻，卻不肯改善活豬檢疫制度。



事實證明，爆出首宗個案後，港府並無交代有否增加豬隻化驗樣本數目等加強檢疫措施，東網電視狠批食衞局局長陳肇始愛做騷，以為漏夜宣布消毒屠房殺豬就已「做了事」。唉，冇錯，內地及文錦渡都有檢疫關卡，然而，不認真抽檢，徒有關卡就可以「安居平五路」，確保豬隻冇染疫？



有立法會議員就踢爆，本港每日平均有四千隻活豬供港，不過當局去年全年只抽驗了九十多個樣本，又鮮有做病毒快速測試，被形容為「好求其、好俹簁」；在內地廣泛爆發非洲豬瘟底下，加上供港活豬的來源和通報又不透明，咁搞法，香港喺三周之內爆發兩次豬瘟，好出奇咩！



香港明明係福地，在港產官僚管治下，該煨咯，家陣竟變成「疫埠」，鼠患、豬瘟，遲吓溽暑又來蚊患，廢紙回收又堆滿，奇臭雜症想唔一起圍城都難，真係熱鬧過嘉年華！唔好話老朽唔提醒，在上嘅官僚如果淨係聲大大又冇貨賣，滅鼠全民清潔有頭威冇尾陣，高官出來廢噏幾句，唔通老鼠就會自動消失？而一味殺豬、關閉、消毒、賠錢，燒嘅係納稅人啲錢，佢哋梗係唔肉痛！高官們日進萬金，豬肉再貴佢哋點會上心？



之不過，郁吓又爆豬瘟，市民未來想嘗一口鮮豬肉，都要畀多一百幾十個大洋！這對於持家的主婦，在「衣食住行」已樣樣貴下，肯定係百上加斤。昨日端午，老朽喺街市買了比平時貴成倍嘅西施骨，忽發奇想，屈原若然獨醒至今，一定不後悔自己沉江，起碼不必長太息哀民生之多艱！