美國全面封殺中國電訊設備製造商華為，將貿易戰升級，中國則宣布將建立一份針對損害中國企業權益的「不可靠實體清單」，顯示中方反擊力度升級，意味中國以戰止戰。



中國商務部宣布，將建立不可靠實體清單制度，將不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供的外國企業或個人，列入清單之內，具體措施稍後公布。清單明顯是中國應對美國封殺華為而作出的還擊，猶如向美企及其他親美企業頭上懸掛達摩克利斯之劍，讓美國總統特朗普知道無理封殺華為和中國企業須付上代價。



中國官媒發表評論文章，稱美方公然拋棄中美共識，玩「川劇變臉」，中國不得不「以戰止戰」；又稱面對美方的恫嚇邏輯，中方不會退縮，不得不以其人之道還治其人之身。文章重申，中國對美方承諾的不確定性，以及對兩國經貿摩擦的長期性已做好充分準備。



儘管美國咄咄進逼，中國就貿易戰的立場一貫是「不想打、不願打，但不怕打」。特朗普將貿易戰升級，中國由最初克制的態度漸趨強硬，因為中國明白為了一紙協議而節節退讓，根本不能解決問題。特朗普將關稅變成外交武器，並且低估中方的反應，他認為美方不斷提高要價，就可以逼華讓步。但北京無法接受美國開天索價，尤其是美國的要求涉及修改法律，已經不再是貿易問題，而是改變中國的體制。



雖然美國精心挑選了美方經濟良好、而中方經濟位於周期谷底的時間發動貿易戰，但中國仍能夠穩住陣腳，保持出口及基本戰略物資的穩定供應，保持了經濟增長步伐；相反，貿易戰的殺傷力正逐步顯現在美國的宏觀經濟上，實際效果與特朗普的期望背道而馳。在貿易戰中，中國被迫以戰止戰，以必要的措施維護自身的正當利益。