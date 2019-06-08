某個大人物在公開場合說：「我曾經擔任美國中央情報局局長，我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊。我們還有一門課程專門教這些，這才是美國不斷探索進取的榮耀。」引來現場觀眾一片掌聲！講話者是誰？正是當今美國國務卿蓬佩奧是也。



這個蓬佩奧，就是香港反對派千里迢迢要朝拜覲見的人，作為一直以「民主燈塔」自居的美國的第三號人物，如此不知是非廉恥，言論令人咋舌。筆者用上「拜見」相關詞來形容香港的反對派政客實不為過。從公開發表的照片中，他們西裝筆挺，笑容可掬，與平日在香港對着政府時的惡形惡相，反差之大，可謂兩副面孔。



蓬佩奧在《二○一八年人權國別報告》中有一句大白話：「美國政府跟其他國家合作，只看經濟利益，不看人權。」最明顯的例子就是美國對沙特阿拉伯籍記者卡舒吉疑被沙特王儲親信暗殺一事置若罔聞，眾所周知是因為美國在沙特有重要的石油利益。所以，美國外交只有一個原則：美國的國家利益至上，甚麼民主自由，只是一面旗幟，表面上一片好心關注外國的問題，其實都是考慮美國的利益。



美國不會做賠本的生意，對香港問題都是一樣，美國人發聲，並非出於甚麼正義和道理，只為美國利益。在特朗普的眼裏，最大的美國利益就是要保住世界第一，即是要不惜一切手段遏抑中國的發展，貿易戰、科技戰、政治戰、金融戰，一波又一波，正如蓬佩奧所言，為了達到目的，他們不介意講大話，對人連哄帶騙的恐怕也面不改容，這就是他們的光榮傳統。



中美博弈的國際政治形勢複雜，但原則好簡單，明眼人都看得清清楚楚，偏偏香港的反對派政客，看起來就是「Too simple, sometimes naive」，對美國總是言必稱頌，甘願做以美國為首的反華勢力的買辦、代言人。他們在《逃犯條例》的修訂過程中，以普世價值作包裝，老遠飛到美國，口中唸唸有詞地聲稱代表香港人利益，以政治訛詐手段，實際為敵人送上政治炮彈，正如華為事件，全世界都看到美國以莫須有的罪名，封殺在科技上有機會領先美國的中國企業；又例如在所謂取消美國香港關係法和香港獨立關稅區問題，配合美國一唱一和，迫使香港和國家在原則問題上讓步，損害國家、也包括香港的根本利益。



香港作為國家最重要的金融中心，但同時由於歷史的原因，也是國家政治上的薄弱環節，筆者不難估計美國總有一天會利用香港發起各種的制裁或金融貿易戰，以此脅迫中國。這次逃犯修例的爭議，反對派除了無根據的危言聳聽，或一些似是而非的另類方案，那些買辦政客說得最多的，就是外國特別是美國的意見如何，彷彿外國說的就是權威，代表着光明、偉大、正確，香港人權自由受威脅，美國超人就會挺身相救，港人應可照單全收。反對派政客，作為政治動物，平日對特區政府用放大鏡來監察，用放大鏡看問題，但對國際問題的分析就如此「簡單、幼稚」，他們究竟代表着誰的利益？港人不可不察。