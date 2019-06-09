正論：暗無天日香港殘　支持修例出生天

黑雲壓城城欲摧。《逃犯條例》修訂即將進入恢復二讀的關鍵階段，就在反對派發起所謂的「反送中」遊行前兩日，灣仔及跑馬地連環發生兩宗投擲汽油彈案，警方成為受辱對象，引發外界高度關注。反對派更是如獲至寶，陰謀論滿天飛，為今日的遊行拉抬聲勢。在一片混亂的情況下，市民應保持清醒，不要被妖言迷惑，不要自亂陣腳，理性看待修例本質是堵塞法律漏洞，別輕易淪為反中亂港的棋子。



兩宗「襲警」事件發生不久，反對派忙不迭製造「警方和共產黨自編自導自演」的輿論，唯恐天下不亂，例如公民黨黨魁楊岳橋就在其社交網站聲稱，這是當年的八九民運「碧街事件2.0」，暗示是警方刻意為之，目的是阻止市民今日上街。另外，「遊行危險論」亦訴諸不少社運頭目之口，指內地當局在港製造混亂，令市民錯覺遊行有危險，從而減少上街人數云云。



怪事處處有，香港特別多。反對派為達不可告人的政治目的，再聳人聽聞的怪論亦能宣諸於口，這樣的事情早就屢見不鮮，反二十三條立法如此，反國民教育如此，佔中如此，反高鐵「一地兩檢」亦如此。但正如魯迅所說，「搗鬼有術，也有效，然而有限。」隨着他們愈來愈走火入魔，這些攪局伎倆破綻百出，愈來愈難奏效，尤其是得到民主黨一干大佬背書的林子健「自釘大腿」事件，可謂將反對派的醜陋赤裸裸戳破。政客為了妖魔化內地政府無所不用其極，結果謊言不攻自破，誠信破產，自取其辱。



毛澤東曾說：「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」反中亂港集團瘋狂阻撓港府修訂《逃犯條例》，恰恰證明修例擊中了他們的要害。事實上，反對派憑藉港英餘孽這個身份，回歸以來一直得到港府和司法保護傘包庇，有恃無恐，變本加厲，在香港搞風搞雨，無法無天，依然無人能奈其何。一旦香港完善引渡逃犯條例，修補法律漏洞，意味他們的好日子到頭了。須知道，這些洋奴漢奸心中只有洋主子，所作所為都是以洋主子利益為依歸，他們心知肚明，為期七十九日的佔領之亂是港版「顏色革命」，是分裂國家的行為，是一等一的賣國罪行，倘內地日後提出引渡，末日還不臨頭嗎？



這就是反中亂港集團拚盡吃奶之力也要反對修例的原因，不惜上綱上線、瘋言瘋語、抹紅抹黑也要煽動市民上街的原因。他們清楚知道港府恐洋懼外的軟肋，覷準港府一遇阻力即跪低的劣根性，挾洋自重之餘更要挾民意以令港府。雖然引渡有很高門檻，「政治犯」不在引渡之列，不少商業罪行已剔除在外，而且將可移交罪行門檻提高至七年或以上，更有八不移交保證，但不管港府如何妥協，如何好話說盡，反對派心中有鬼，根本不可能接受。背水一戰的集結號已經吹響，反對派絕不會善罷甘休，港府必須堅定立場，建制派必須團結一致，市民更須保持冷靜。



昨日，「搞事四人幫」又現身為遊行造勢，人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英煞有介事危言聳聽，彷彿不上街香港就會世界末日似的。正如前述，這些洋奴漢奸之所以這麼肉緊，背後原因當然不是為了甚麼人權、甚麼自由的高大上理由。這段期間他們不斷為洋主子送上「香港牌」，大跳忠字舞，既為神功也為弟子，既維護洋主子利益，也維護自己在港高人一等的地位，例如「民主阿婆」陳方安生遠赴美國覲見副總統彭斯，笑得花枝亂顫，彷彿成為人中之鳳，自我感覺非常良好；而她前腳剛走，公開揚言「我日日做漢奸」的李柱銘後腳即至，率團「引洋人入關」向港府及中央施壓；黎智英更公開宣稱「趁佢病攞佢命」，利用中國陷入中美貿易戰、無暇他顧之機，迫使港府撤回修例。說到底，惟有竭力保住香港「逃犯天堂」的臭名，方能維持他們的利益，讓他們繼續為所欲為。



必須指出，觸發港府修例的台灣殺人犯最快十月出獄，若修例不能趕及七月份立法會休會之前通過，全香港的人就只能眼睜睜地看着嫌犯出獄後逍遙法外，這不啻是對死者及家屬的二度傷害，更是對香港法治的莫大諷刺，試問這樣如何能告慰枉死者的在天之靈？由此可見，這一仗事關重大，關乎法治公義，關乎中央權威，關乎一國兩制、港人治港是否變形走樣，關乎洋奴漢奸是否可以繼續張狂。



平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。反對派全力妖魔化修例，恐嚇每位市民都有可能被引渡到內地受審，甚至在港外國人亦無法幸免，無非是逢中必反兼掩飾作賊心虛。這些年來，反對派興風作浪，幹下太多壞事，全拜司法保護傘護體所賜，要是這一層保護傘破了，他們除了逃走、成為逃犯，別無選擇。明乎此，市民對於修例實在不需有甚麼疑慮，甚至連商界都早已釋疑，奉公守法的市民又有甚麼好怕？



回歸以來，賢人隱而亂臣貴，洋奴漢奸將香港攪得暗無天日，周天寒徹，惟有修補條例，堵塞漏洞，打破他們的保護傘，以至連黑幫人物、大毒梟都逃無可逃，香港才能重建法治，社會才能重出生天！



