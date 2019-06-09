功夫茶：立會撥款大塞車　政棍拉布誤蒼生

無恥嘅人見得多，好似反對派政客咁無恥嘅極品的確少見，班友吹雞叫市民遊行「反送中」，居然好意思打住「為香港未來」嘅旗號。好心佢哋冇鏡都搵盆水照吓自己先喇，特別係嗰班垃圾會議員，做多啲實事，拉少啲布，香港自然一天光晒，市民送萬民傘畀你哋都嚟唔切喇！



呢嗱，立法會就快暑假休會，財委會主席陳健波埋單計數，今個立法年度一共召開八十三個鐘頭會議，批出六百一十五億元工務工程撥款，反而尚待審批嘅撥款超過七百幾億元，即係話成功率不足一半，都咪話唔誇張。佢老哥又話，希望可以加開二十個鐘頭會，爭取喺休會前盡量通過最多撥款。



狗咬人唔係新聞，人咬狗至係新聞，反對派政棍拉布阻住地球轉，市民早已見怪不怪。想當初班友話拉布係同政府「抗爭」嘅「核彈」，結果係又拉唔係又拉，最終演變成無差別嘅狂轟濫炸，平民百姓「死傷慘重」。淨係睇吓家陣財委會積壓嘅撥款項目，除咗極具爭議性嘅「明日大嶼」前期研究撥款，其他諸如重建、改建醫院，以至橫洲公屋發展前期工程等，絕大部分都係純民生議題，就知班友害人不淺。



開講有話，斷人衣食猶如殺人父母。建造業工友三日開工、兩日踎躉，有人形容業界「一時做死，一時餓死」，苦況不足為外人道，工友們搵邊個追數，仲使功夫茶多講。咁都未算大劑吖，基建工程逼埋一齊開工，進一步延誤超支唔在講，犧牲質量趕死線先至死得人多。



反對派司馬昭之心，路人皆見，佢哋拉布無所不用其極，講到底無非想全面癱瘓政府施政，為達目的「攬炒」在所不惜，叫佢哋高抬貴手「先易後難」，同與虎謀皮冇乜分別，「波哥」想話加班加點爭取更多撥款，慳番啖氣暖肚好過；至於另一位「波哥」、財政司司長陳茂波就更加係太傻太天真。中美貿易戰不斷升溫，本港經濟陰霾滿布，佢老哥早排話要增加公共開支、加快推動基建發展。咪玩喇，面對垃圾會鬥獸場，連佢老細林鄭都舉手投降，認「冇政治能量拆解」，更何況佢呢個「史上最廢財爺」？



咁當然喇，烏鴉別笑豬太黑，反對派玩拉布固然玩到出神入化，特衰政府何嘗唔係行家裏手。舉個例子，港府一四年提出連接將軍澳寶琳站至鑽石山站嘅港鐵東九龍線，原本預期二五年落成，點知都唔使反對派拉布阻撓，官老爺自己一拖再拖，到依家仲係只聞樓梯響，問你服未。



始終都係呢句︰官府無能、政客無恥、市民無奈，香港想「明天會更好」，真係發夢都冇咁早！



