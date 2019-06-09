神州觀察：掃毒只有一國　除惡沒有兩制

毒品對社會的禍害有目共睹，尤其在全球化的今天，毒禍早已超越國界，更沒有一國兩制之分。本港執法部門連日破獲毒案的同時，北京警方日前亦通報，全市今年以來已破獲二十多宗運輸毒品案，較去年同期增長逾倍，並成功斬斷十多條陸、空、郵進京毒品運輸線，再次凸顯國際間加強合作打擊毒禍的重要性。



可以看到，內地當局最近在這方面動作頻頻。繼公安部部長趙克志出訪東南亞多國後，香港警務處前處長曾偉雄又被提名競聘聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任，外界相信是想借助其執法經驗，更好地打擊跨國毒品問題。



值得注意的是，曾偉雄近日高調到訪廣西多個城市，實地考察當地禁毒、打擊跨國犯罪工作。廣西地處邊陲，邊境管控殊不容易，包括毒品走私在內的各類跨國犯罪活動無日無之，本次考察調研，國家禁毒辦及廣西自治區禁毒委、公安廳等一眾要員悉數參與，對國際犯罪集團無疑起到了極大的震懾作用。



事實上，不光是廣西，雲南、貴州、廣東等地亦是跨國毒品犯罪重災區，雲南昭通上月連破多宗運毒、販賣毒品案，不但拘捕十多名毒販，更繳獲值逾億港元冰毒及海洛英。昭通市毗鄰兩大毒品來源地之一的「金三角」，為走私販毒等犯罪提供了極大便利，亦成為邊境城市治安當局的最大挑戰。



如今最大問題是，毒品一旦入境勢全面擴散，再想阻截事倍功半，像湖北、湖南及雲南三省警方最近聯手偵破的巨額冰毒案，毒源便是來自緬甸，繼而被轉運至內陸城市銷售，官方數據顯示內地吸毒人口目前已超過一千四百萬，相信真實數字遠不止此。至於為防範毒品流入而實施的邊境管控亦非牢不可破，死守邊境更屬下策，惟有不斷加強國際合作，方能從源頭上剷除毒禍。



趙克志早前先後到訪東南亞多國，期間各地政府聯手破獲多宗涉及中國大陸、台灣及泰國、緬甸、澳洲、馬來西亞等地的毒品案，對「金三角」地區作源頭堵截，國際合作的重要性不言而喻。再聯繫到趙克志親自南下深圳督師，以及任命曾偉雄為國家禁毒委副主任等諸多舉措，在在顯示針對涉及香港在內國際犯毒集團的天羅地網正不斷收緊，像早前棄保潛逃的本港黑幫前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻短期內會否伏法，不妨拭目以待。



中央三令五申香港不能淪為「毒販避風港」，在香港警方及律政司雙重保護下，上海仔至今仍然逍遙法外，是不爭的事實，然而更重要的是，掃毒只有一國，除惡沒有兩制，特別是內地作為「家長」，亟需帶頭做好打擊工作，不此之圖，家將不家，國將不國。



