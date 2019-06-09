世界視線：美墨關稅傾掂數 難民問題仍未解

美國總統特朗普以墨西哥未能有效管制邊境為由，威脅由明日起向該國入口貨品加徵百分之五關稅，最終額度可高達百分之二十五，雙方在最後關頭終達成協議，墨西哥當局承諾採取強效措施，阻止非法移民經該國湧向美國南部邊境，特朗普政府則宣布，原定加徵的關稅將無限期暫緩。



據報道，墨西哥當局同意在南部接壤危地馬拉的邊境，增派六千名國民警衞軍，防止難民取道墨西哥前往美國。另一方面，墨西哥同意，難民將在第一個停留的國家申請庇護，也就是說，危地馬拉的難民須留在墨西哥；而洪都拉斯及薩爾瓦多的難民，則須留在危地馬拉等候申請結果。眾所周知，危地馬拉跟洪都拉斯以及薩爾瓦多同屬中美洲「大篷車難民」的來源國，局勢之混亂、執法部門之顢頇低效，彼此半斤八両，最後的結果很可能是墨西哥悉數接收所有難民。



對墨西哥來說最冤枉的是，中美洲難民潮並非由他們造成，卻要代始作俑的美國佬受過，難怪他們慨嘆「離上帝太遠，離美國太近」。事實上，這些年來美國人在中美洲支持多場政變，顛覆當地政權，結果弄得民不聊生、暴力橫行，如今華府卻以對方是「經濟難民」為由，關起大門拒絕接收，任由墨西哥政府替他們擦屁股。



與此同時，特朗普卻是這一役的大贏家。本來特氏突然宣布對墨國增加關稅，在共和黨內引發極大反彈，部分國會議員甚至密謀推翻總統的命令，亦有議員計劃立法限制總統發動貿易戰的權力，墨西哥當局若能堅持多一段時間，未始沒有轉圜餘地。墨西哥政府如今跪低，不僅為特朗普連任增加「彈藥」，讓他在移民問題上大肆吹噓「政績」，更間接幫他拆除黨內「籠裏雞作反」的政治炸彈。



當然，非法移民問題積重難返，中美洲諸國的困境一日沒改善，經墨西哥衝擊美國邊境的難民大軍只會有增無減，更何況在美國本土積壓的移民申請多達數十萬宗，要徹底解決不知拖到何年何月，但不管怎麼說，對特朗普來說，連任大過天，短線的利好消息已經足夠。



