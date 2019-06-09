中俄兩國戰略合作是當前國際發展的最重要因素。



中國是全球第二大經濟體，龐大的人口支撐着龐大的市場與雄厚的人才資源；俄羅斯是全球最主要的能源礦產國，軍力和國防科技不遜於美國，而其戰鬥的意志力更強，故中俄兩國合作是強強聯手。過往冷戰時，美國聯華鬥蘇聯，成功把蘇聯瓦解，卻坐大了中國。新冷戰中，俄羅斯雖然不如蘇聯強大，但若與中國聯手，定比當年蘇聯同時面對中美聯手的情況為佳。



美國有其經營了幾十年的盟友，也在眾多國家駐軍和設立軍事基地。但主要的盟友，如歐盟與日本，與美國關係已大不如前：德俄雙方開始合作，英國脫歐便沒法在歐盟內掣肘德法，而日本亦準備與中國合作。美國的親密戰友只有英國殖民帝國產生出來的英加澳紐五眼聯盟，和以色列、沙特阿拉伯。



不過，以色列亦急切與中國合作，未必聽從美國來對付中國；沙特阿拉伯與中俄關係也半明半暗。美國在二次大戰後建立起來的大霸權，似乎正在崩析瓦解。美國惡意地與中俄兩國對抗，不但財力軍力不足，且赤裸裸的霸權主義，使得歐盟、日本和眾多國家亦恐懼防範。中俄對抗美國霸權便變成得道多助，形勢逆轉。



美國成功，在於其霸權主義；敗，也在於其霸權主義。轉變因素是時移勢易，美國躲在歐洲列強的戰爭背後發戰爭財坐大，可是自越戰之後，國力日衰。為了打倒蘇聯而坐大中國，卻不自量力，也不思改革來挽救衰敝的經濟。出了特朗普與極右政權，窮兵黷武，搗亂世界，意圖孤注一擲，可惜面對中俄的「新時代全面戰略協作夥伴」合作，便會是滑鐵盧之役。



習近平在莫斯科與普京簽訂的兩個協議，第一是提升中俄關係，習近平稱兩國是彼此戰略依托、利益交融，而不是一般的雙邊合作方式；第二是加強當代戰略穩定的聯合聲明，超越雙邊關係，兩國「秉持公平正義、堅持責任道義、體現擔當仗義」，在聯合國的框架內「推動世界多極化和國際關係民主化」。這便不是口號，而是實際的行動綱領。兩國在公報中亦不諱言反對單邊主義，清楚明白地以美國為兩國在國際關係活動中的針對對象。



在聯合國制裁北韓以至中美貿易談判，中國一直都不敢公開直接地與美國抗衡。但特朗普的霸凌得寸進尺，步步進逼，中國已經一改委曲求全、被動迴避的態度，變成針鋒相對。中俄今次高峰會議簽署新的協議，應代表中俄聯手抗美新階段的開始。