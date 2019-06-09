一邊是「中國崛起」，一邊是「美國優先」，特朗普上台後又把美中關係界定為「大國競爭」，於是那個著名的「修昔底德陷阱」就被再次大炒熱炒，何況「修昔底德陷阱」千百年來多次「不幸而言中」，「崛起帝國和守成帝國」必有你死我活、取而代之的戰爭「解決問題」。當然，雅典將軍「修昔底德」的論述和預言已逾兩千多年，而當代世界的大變顛覆掉的山河歲月、人間滄桑，豈止兩千年！



「修昔底德陷阱」失靈的概率已大大增加，今後如何，還是要由實事驗證。不過，作為國與國戰爭和競爭的研究者，修昔底德的一些分析論述一向更被後人注意，包括對特朗普的瘋狂也能提供一些「認知」憑據。修昔底德認為，任何力量的均衡和失衡都是最初決策造成的，試想那些曾經不大重要的衝突，往往成為戰爭最終爆發的直接原因。



過去四十年，美國因應中國的變革，也為了促使中國走向更有利於美國的方向發展，在政治、經濟、外交、文化、軍事等方面作出過無數的決策，這些決策給美國帶來多方面的巨大利益，與此同時也無可遏制的「促使了中國的發展」，讓美國感到了威脅，認為損害了自己的利益。中美關係就是在不斷的均衡和失衡中博弈、衝撞，各自調整政策，此消彼長，互見得失。



修昔底德認為，國家政治衝突受三大因素影響，一是恐懼、二是榮譽、三是利益。特朗普政府對中國的崛起充滿「恐懼」，害怕中國超越美國，包括國力、政治、經濟、科技、外交、社會制度、價值觀、發展模式、文化、人民生活、全球戰略等等。中國的崛起還讓特朗普認為美國「榮譽」受損，讓老美的霸權臉上無光，影響了「美國偉大」。至於「利益」，特朗普更是覺得四十年的交往美國吃了大虧，中國佔了大便宜，「展望未來」，老美更是惶惶不可終日。



修昔底德還說過，當年雅典帝國非敗於對手的權謀，而是雅典人的狂妄自大和野心。特朗普和山姆大叔應好好省思這個教訓，但他們很難做到，因為老美的狂妄野心乃本能使然。