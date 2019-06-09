敵人的敵人就是朋友。在美國步步進逼下，中國和俄羅斯愈走愈近，日前雙方元首會面後發表聯合聲明，強調進一步促進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。「新時代」這種頗具中國特色的說法首次出現在中俄關係論述中，既意味着俄方對中國外交政策高度認同，也意味着雙方關係邁上一個新台階。



中方提出要增進兩國經貿合作全面提質升級，推進兩國戰略性大項目和新興領域合作同步發展，加強經貿、投資、能源、科技、航空航天等領域合作。俄方也提出要繼續加強在重大國際和地區問題上的協調協作，共同應對單邊主義帶來的挑戰。值得一提的是，俄羅斯對一帶一路倡議已由當初的猶豫和觀望，轉為支持和配合，這無疑為中國增添不少助力。



很明顯，當今世界已進入新三國演義時代，美國是實力最強的一方，中國和俄羅斯稍弱，單打獨鬥也許都不是美國對手，但一加一大於二，只要中俄聯手，就足以令美國陷入左支右絀的局面。而這種局面恰恰是其一手造成，若非老美咄咄逼人，到處樹敵，中俄不會愈走愈近，世界也不會由一體化變成兩大陣營的對壘。



事實上，美國的單邊主義不僅促使中俄緊緊抱團，也導致其盟友離心離德，許多國家表面上對美國唯唯諾諾，其實只是敢怒不敢言而已。以一帶一路為例，儘管美國千方百計阻撓破壞，但意大利等西方國家還是選擇與中國合作；再以美國打壓華為來說，除了少數附庸國緊緊跟隨，許多歐洲國家都是虛與委蛇，無意全面封殺華為，甚至連Google也轉軚要求特朗普政府收回禁令。



畢竟，世上沒永遠的朋友和敵人，只有永遠的利益。美國不可能一直隻手遮天，西方陣營也非鐵板一塊，中國若能好好發揮本身龐大市場的優勢，加上善用合縱連橫之術，就不難爭取更多國家支持，以衝破美國的圍追堵截。