初夏剛至，特區已屆多事之秋，社會無日安寧，日前又爆出黑幫狂徒相隔約十二小時分別兩度向警署警車擲汽油彈。事件是否同一幫人所為尚待調查，動機仍未明朗，然而挑戰警隊權威卻是赤裸裸的事實，警方顏面無存，大舉出動搜查，迅速拘捕了數名嫌疑犯。狂徒無法無天固然需要繩之以法，可是警隊以行動回應之餘，高層有沒有撫心自問，為何受到黑幫公然欺侮，是否出現甚麼問題，有沒有值得檢討的地方？



監警會成立十年，每年收到數千宗投訴警察個案，惟當中只有不足半成可以立案，濫用武力的指控成功率低於千分之一。大部分警員僅接受警告或訓諭，九年來只有一名警員被刑事檢控。民間團體指數字如此偏低，全因監警會沒有調查實權，個案交由警隊內部的投訴警察課調查，再將調查結果交予監警會覆核。「自己人查自己人」，成效有多高可以想像，當中有沒有「大事化小、小事化無」實在令人起疑。



監警會提出對於行使警權的理由的質詢，警隊多個年度的接受率都是零，機制就等於無效。事實擺在眼前，監警會是不折不扣的「無牙老虎」，市民惟有依賴警隊自律。可惜警隊多年來屢爆醜聞，形象之差是紀律部隊中的「表表者」。信手拈來無不駭人聽聞，如有女報案者在旺角警署內遭警員強姦，再揭發其人利用報案系統電腦尋找獵物，干犯多宗非禮。上樑不正下樑歪，警官包娼庇賭，警黑勾結時有所聞，更有警隊前高層為不法之徒作保護傘，被傳媒揭發報道，市民嘩然，警隊形象一落千丈。



所謂「樹大有枯枝」，個別警務人員的行為不能抹殺整體警隊的努力。警隊高層應切記「人必自侮然後人侮之」，若想保全警隊的權威及尊嚴，必須嚴肅整頓紀綱，掃除內部毒瘤。為了重拾市民的信心，挽救形象，警隊進行大刀闊斧改革，實在是刻不容緩。