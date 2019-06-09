在美中貿易戰愈演愈烈之際，台灣民進黨親美抗中立場更顯強硬，美國最近推出連串友台政策，蔡英文視為連任總統的「利多」，見獵心喜，相機而動，作為選戰策略。



蔡英文認為，美中貿易戰是台商回流重建產業鏈最好時機，並以此作為她「拚經濟」的重點。但台灣不可能靠擁抱美國就能挽救經濟，不要說台商不可能在短期內全部從中國撤離，就以現階段而言，許多台商遭貿易戰波及，即使撤離中國，也要先建立低成本替代基地。即使民進黨以減稅、補貼貸款、協助水電土地等措施，鼓勵資金回流，但美中貿易戰衝擊全球經濟，產業鏈亦受到破壞，台商資金回流的風險難測。蔡英文為了選舉，信口開河；為了討好美國，到頭來害了台商。



聯合國貿易和發展會議曾預測，美中互相加徵關稅，令商品和金融市場動盪，將引發全球經濟向下走，而貨幣戰爭、貶值、停滯性通貨膨脹，導致就業流失，失業率攀升。台灣與香港均是外向型經濟，可以幸免於難嗎？香港首季經濟幾乎零增長，台灣下半年經濟又能好到哪裏？蔡英文藉美中關係陷低谷而靠攏美國，政治上得到的小恩小惠，並不能使台灣經濟振衰起敝。



今年五月美中貿易戰戰火正酣，也是美國對台灣施惠最多的月份。美國總統特朗普五月五日宣布對中國二千億美元產品徵關稅，從10％漲到25％；五月七日美眾議院通過《2019年台灣保證法》及「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案，規定軍售常態化；五月二十日世衞大會開幕，台灣未獲邀參與，美衞生部長阿薩爾強調願用個人身份為台發聲，美國參議院外委會廿二日通過法案，支持台參與世衞組織（WHO）；參議院多位重量級參議員在五月廿三日聯合提出《台北法案》，協助台灣鞏固全球邦交。美國最近的友台措施中更有三個「首次」，包括美國在台協會（AIT）對口機構「北美事務協調委員會」更名、台灣國安會秘書長李大維五月在華府會見白宮國安顧問博爾頓、與博爾頓首度共同會見邦交國官員。



然而，美國在台協會前主席卜睿哲應「台北論壇」邀請出席「特朗普政府對台政策面面觀」演講會時指出，特上台後美台安全與外交合作有升級，但這樣的趨勢卻未反映在經濟合作上。卜睿哲認為，美中衝突是整體的「經濟戰」。日益升級的經濟戰對台灣有負面影響，台灣可能成為友軍炮火（Friendly Fire）下的犧牲者。



上世紀美國屢出賣中華民國，羅斯福、杜魯門、尼克遜到卡特，民主共和兩黨都有，溫故知新，台灣朝野，所宜深慎！