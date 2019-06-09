香港是高度政治化的社會，每有大小事情發生，別有用心的政客必會上綱上線散播陰謀論，以求達到不可告人的政治目的。端午節當日，先後發生兩宗汽油彈襲擊警車及警署事件，震驚全城，而且第一宗案件的目標明顯是灣仔警察總部，只是警車駛至才令狂徒臨時改變主意而已。



事實擺在眼前，黑幫無法無天，仇警辱警變本加厲，警權受到挑戰，警員置身風險，兇徒必須嚴懲。但令人側目的是，反對派政客睜眼說瞎話，反指整件事是共產黨和警方自編自導自演，目的是阻嚇市民參加所謂的「反送中」遊行。楊岳橋在「臉書」發文，諷刺汽油彈襲警是「碧街事件2.0」，「三十年前舊招循環再用」，「原來學堂都有教掟燃燒彈」，最後得出了「政府超級驚大家星期日出嚟遊行」的結論，為煽動遊行屈得就屈，令人嘆為觀止。



所謂碧街事件，是八九六四後在油麻地及旺角發生的騷亂，當時支聯會正發動全港罷工、罷市、罷課，因滋事分子加入而演變成通宵騷亂，結果要取消其後的遊行和集會，跟今次的投擲汽油彈案、挑戰警權和踐踏法治風馬牛不相及。身為大狀，應該知道凡事都須講求證據，不是隨便在網上打幾隻字、胡說八道就是真理，何況依其邏輯，當年製造騷亂的應該是港英政府才對。當然，楊大狀連「留案底會令人生更精彩」、「擲磚暴徒有質素」都能宣之於口，還有甚麼顛三倒四的話講不出來？



牛鬼蛇神齊出洞，妖魔鬼怪亂香江。這些年，反對派瘋狂反中亂港，已到了不可理喻的地步，連「釘書機自釘大腿」如此荒謬的事情都能自編自導自演，證明他們根本沒有底線。警署被擲汽油彈，他們不以小人之心度君子之腹、不乘機作古仔抹紅抹黑才怪。奇就奇在，香港總有一小撮愚民相信他們這一套，甘願拉低智商上當受騙，盲目仇中令人反智，信焉！