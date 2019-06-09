香港與深圳只有一河之隔，中美兩國貿易戰的風口浪尖就在彼岸，華盛頓傾盡全力打擊的中資電訊設備商華為，其總部正是設在深圳。所以這幾個月我每逢有空，都愛到深圳河的另一端走走，感受一下戰場實況。



能聊天的對象，我幾乎都會問同一個問題，就是他們感受到貿易戰對經濟的負面影響嗎？半年前說有影響的人大概是十分之一，今天是三分之一吧。但當問到中國應否堅持打下去時，卻從來也是意見一致，都說該打，也不怕打！就算生意受損者，也覺得不妨跟老美硬拚一場，大不了過兩年苦日子便是。民氣可使，可見山姆大叔這一仗真不容易打。



如果這一場仗能延遲三數年才開打，對中國會更加有利，但世事如棋，未必能盡如所願，北京既然選擇了在此時大幹一場，也就不妨藉此收拾人心，強化一下愛國教育。



對外爭奪戰較容易營造國民向心力，中國是時候要迎來一場「戰爭」了。近年承平太久，人們都養出一種崇洋媚外的心態，內地稍為有錢的家庭，都愛把子女送到外國讀書；明明華為手機的品質不比美國蘋果差，但在深圳所見，用蘋果的人肯定比用華為的多；很多大型企業，按理可以在內地上市，要不然在香港上市也行，偏要巴巴的去敲紐約交易所大門，似乎總是覺得外國的月亮特別圓。



貿易戰有助於敲醒很多中國人的媚外之夢，山姆大叔似乎已告訴你，其實他們不大歡迎你去留學，也不大歡迎你去工作，你拿着白花花的銀子去投資，人家隨時可以將你的生意置於死地。經此一役，不少中國企業以至中國人應該醒覺了，目前已有企業開始撤出紐交所，搬到香港來，也有些年輕人取消了赴美的入學申請。



所謂「我心向明月，明月照溝渠」，慣於崇洋的中國人，是時候檢討檢討了。