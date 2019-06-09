連日酷熱天氣警告，加上間中灑一兩陣驟雨，地面及空氣更氤氳悶熱，老朽所居之上水鄉村，氣溫更逾攝氏三十四度。節日捱貴豬肉，反修訂《逃犯條例》爭議又嘈到拆天，仲要一日兩宗挑釁警方嘅投擲汽油彈，凸顯狂徒猖狂，更印證香港法治之區徒具虛名，香港宜居乎？安全乎？



老朽但覺香江一股鬱悶之氣籠罩。唉，多麼羨慕以前老一輩人，消暑之法「金雞未唱湯先熱，紅日東昇客滿堂」的澡堂，睇見都心歡暢，人不躁，心都自然涼。在香港，基層市民最佳消暑法，無疑係去沙灘或泳池。老朽雖唔識游水，亦愛去沙灘或泳池「解熱」，因「眼睛可吃冰淇淋」也。



不過，市民去泳池亦未必有水游。有政黨指出，全港四十四個康文署轄下公眾泳池，因救生員人手長期不足，過去三年在沒救生員當值情況下，常出現局部或全部關閉，令市民「望池興嘆」。青衣游泳池和葵盛游泳池因救生員人手不足，去年分別有一百六十二日及二百零五日需要局部關閉；咁都未算離譜，荃景圍胡忠游泳池有成二百一十日要關閉或局部關閉。真係沒有最離譜，只有更離譜。難怪有立法會議員帶同經常冇水游嘅小朋友去政府總部請願，高叫「青衣游泳池開唔足，泳客無水游怒氣谷」等口號，要求康文署解決救生員人手荒問題。



事實上，康文署轄下的公眾泳池，年年泳季都鬧救生員荒，官僚連招聘及管理都大有問題，救生員同署方經常就合約有爭拗，救生員工會又三日唔埋兩日就發動野貓式罷工，管理不善，連申訴專員公署都忍唔住鬧爆其「無王管」。之前有個前工會阿頭郭紹傑，呢頭話跌斷鎖骨，嗰頭鬼打冇咁精神，又去佔中又去做漢奸黎私人保鏢。一葉落而知天下秋，康文署管理泳池都唔掂！唔該執正啲，唔好令市民炎夏游個水，都要「望池打卦」似等皇恩浩蕩好唔好？