國際販毒活動日益猖獗，近年中國嚴加打擊販毒集團，並與各國聯手應對毒禍。中央已提名香港警務處前處長、現任內地國家禁毒委員會副主任曾偉雄，競聘聯合國駐維也納辦公室總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。



毒品、軍火、人口販賣及走私瀕危物種屬於四大國際犯罪，其中以毒品走私最為嚴重、影響最為深遠。毒品走私已經成為全球性的問題，世界各個國家和地區都不能夠擺脫毒品的禍害。聯合國毒品監督機構的報告指出，全球經常性和偶爾性的毒品使用者人數已達到逾二億之多，毒品蔓延的範圍已擴展到五大洲的二百多個國家和地區，而且出現吸毒人群日益年輕化、女性吸毒者增加的趨勢。販毒、吸毒引伸出盜竊、搶劫、賣淫等嚴重罪行，危害着眾多國家和地區的治安。



曾偉雄獲提名的聯合國職位非比尋常，屬副秘書長級，反映中央信任以香港專業人才來應對國際毒品問題，不但有助打擊內地與港澳三地毒禍，對打擊國際毒梟，以及有組織國際販毒活動亦會有一定貢獻。上世紀八十年代，曾偉雄曾於警隊毒品調查科工作，被選為臥底，混入販毒集團之中，最終成功拘捕疑犯，瓦解不法的販毒集團。曾偉雄在打擊毒品上具經驗及有戰績，中央用上香港的專業人才來應對國際毒品問題，希望能為國際打擊毒禍出一分力。



今年四月，曾偉雄獲國家禁毒委員會增補委任為副主任，他表示中國曾飽受毒品之害，而當今全世界又正面臨毒品威脅，對於擔任副主任一職感到榮幸及責任重大，並會全力以赴。對於本次獲提名，曾偉雄表示非常榮幸，是國家對聯合國工作的支持，特別是對多邊主義的支持，而競聘對他個人來說亦是一個新考驗。香港市民都希望他能競聘成功，為遏制全球毒品蔓延作出貢獻。