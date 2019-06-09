世事如棋局局新，過去十五年是國際經濟變幻莫測的時期，十多年前紅爆國際金融圈的「金磚五國（BRICS）論」現已沒人提，就像「亞洲四小龍」一樣。巧的是，五國近年都進入經濟動盪時期，中國陷入與美國的經貿戰，巴西、俄羅斯、印度及南非則因這場戰事及本國經濟周期，陷入比中國更深的泥沼。金磚褪色了，惟另一段競賽亦揭幕中。



「金磚五國」按英文名的首字：巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）及南非（South Africa）組合而成，十多年前首見於金融界分析後，漸為淘金者關注；十餘年過去，五國的經濟實力徹底拉開大距離，中國脫穎而出，成長為被視為威脅美國世界一哥地位的全球第二大經濟體，其餘金磚國家，似乎概念依舊，實力未見匹配。



巴西及印度一度被看好與中國經濟成長不相伯仲，可是十年一覺巴西夢，○三至○八年，巴西經濟曾錄得高增長，但無以為繼，○八年巴西的生產總值（GDP）為一點七萬億美元，一七年增長到了二點零五萬億美元，十年增幅約百分之二十，一點也不驚艷！



南非也沒好多少，○八年的GDP是二千八百多億美元，一一年曾突破至四千一百多億美元，自此卻輾轉插水，一七年只得三千四百多億美元，十年增長亦僅百分之二十一左右。



俄羅斯更弊！○八年的GDP達一點六六萬億美元，一六年竟跌至一點二萬多億美元，雖然不是金磚國家中首個走下坡的國家，但一七年俄羅斯的GDP亦僅爬升至一點五萬多億美元，十年竟是負增長，金磚真褪色了。



再看印度，西方金融界一度熱話龍象之爭，看好印度堪與中國競爭，只是歷史證明印度似乎亦是「兔子級」跑手（短跑可以、長跑未必掂），其經濟在○四至一一年還算高增長，近年顯著放緩，○八年印度的GDP已有一點一萬多億美元，一七年增至近二點六萬億美元，十年增長約百分之一百一十六。只是以印度之大，其經濟成長規模卻並不匹配。



金磚國家中，中國無疑拔了頭籌，○八年GDP只有四萬五千多億美元，一七年已增至十二點二四萬億美元，十年增長率達百分之一百七十二，雖是金磚之首，但亦因此惹了美國之忌，去年以來中國陷入美國發動的貿易戰，經濟受挫、科技產業被圍剿，前路崎嶇。



麻煩的是這場巨人之戰，連帶影響世界，其他幾個金磚經濟體已蒙其害，大批新興經濟體亦被拖下水，這場經濟實力的較量，必定扭轉或影響世界的發展，當然那是各國未來奮鬥的另一個故事。



最近金磚國家各有變動，印度總理莫迪成功連任，上月底就職時提及要應對國內經濟放緩及提供更多工作等；巴西則政局動盪，同樣是上月底，當地多處爆發大型示威，死結同為經濟、就業、貧窮；俄羅斯則經濟受油價影響及主宰，只要特朗普不改對油價的態度，俄羅斯經濟都不易復原。人生沒多少個十年，國家亦一樣。當人民失去耐性、國家失去機遇，想崛起恐難上加難。