功夫茶：大毒梟瘋狂出貨　死期近最後掙扎

上帝叫人滅亡，必先使人瘋狂。本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻可能自知嗰頭近，佢操控嘅販毒集團近排瘋狂出貨，擺到明想趁大限來臨前刮番筆勁嘅。可惜吖，大毒梟壞事做盡臭名遠揚，各地政府早就視佢為眼中釘，結果自然難逃「散貨、失敗；再散貨、再失敗，直到滅亡」嘅命運，與其浪費氣力垂死掙扎，不如洗乾淨個八月十五等踎監。



柬埔寨警方日前搜查當地一間大型夜總會，喺現場檢獲大量毒品並拘捕超過四百人，今次亦係過去半年多以來，第四十五宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲以及日本等地、同上海仔販毒集團有關嘅毒品大案。



正如有人話齋，上海仔販毒集團為逃避執法部門追捕，尋找出貨渠道，將金三角生產嘅毒品運往海外，點知斷正收場，財貨兩空。繼日本警方日前檢獲一噸疑似從香港走私入境、市值逾四十億港元嘅冰毒，被形容為「世界之毒」後，澳洲當局又破獲「史上最毒」、市值逾六十億港元嘅冰毒走私案，唔排除有人因此轉移策略，喺生產基地附近嘅東南亞國家進行「內銷」。好明顯，大毒梟已經成為人類社會嘅公敵，十目所視，十手所指，去到邊畀人冚到邊，寸步難行、處處碰壁之下，再散貨睇怕都要去到火星至得。



大家有眼見，最近中央掃毒大動作頻頻，公安部長親自南下深圳督師之後，香港警務處前一哥曾偉雄就被委任為國家禁毒委員會副主任，之後中央再下一城，提名曾Sir競聘聯合國禁毒組織負責人；同一時間，湖南、廣東等地執法機關不斷加強打擊包庇犯罪分子嘅保護傘，中央強勢掃毒，國內同國際兩條腿走路，務求做到全覆蓋兼零死角，上海仔四面楚歌，離死期不遠矣。



更令大毒梟屁滾尿流嘅係，《逃犯條例》修訂在即，佢老哥伏法就擒只係時間問題。係人都知，上海仔有警方同司法兩把大型保護傘照住，得以喺落鑊前春江水寒鴨先知，流竄於泰國、柬埔寨、越南及瑞士等同香港冇引渡協定嘅地區。正如法律界人士話齋，修例一旦落實，就可以突破香港同所有司法管轄區之間移交逃犯嘅僵局，上海仔唔嚇到鼻哥窿冇肉至奇！



睇到呢度，看官們有冇發現上海仔同漢奸黎十足十孖生兄弟咁款？咪睇兩條友一個骨瘦如柴，一個賤肉橫生，實際上毒梟用毒品毀人肉體，漢奸用毒果毀人靈魂，彼此都係一路貨色；毒梟窮途末路「瘋狂出貨」，漢奸負隅頑抗「瘋狂賣產」，兩兄弟更係同病相憐。當然喇，如果有朝一日公義彰顯，毒梟拉返香港受靶，漢奸解上大陸槍斃，咁就真係「他朝君體也相同」嘞！



