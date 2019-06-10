神州觀察：投幣祈福太愚昧　大國崛起欠文明

內地「祈福黨」流竄神州各地，四處騙錢斂財，禍害民眾，而近年又有一群專門向飛機引擎投擲硬幣的「祈福黨」大行其道，威脅公共安全，以致有機場忍無可忍，只能「以毒攻毒」，以「詛咒」的方式阻止「祈福」。



為了阻止旅客向飛機投擲硬幣祈福的荒唐行為，海南三亞鳳凰機場無奈用「有損福報」告示牌，提醒旅客投擲硬幣是影響飛機安全的行為。不知從何時開始，向飛機引擎投擲硬幣祈福的荒唐行為不斷蔓延，今年還未過半，有媒體統計，類似的事例已發生近十宗，機場和航空公司對此煩惱不已，旅客則膽戰心驚。



涉事者投擲硬幣是為求平安，然而，向飛機引擎投擲硬幣卻非常危險。航空飛行屬於精密要求的特殊運輸，萬米高空中有着諸多禁忌，發動機類似於飛機的「心臟」，不允許有任何異物，硬幣雖小，一旦進入發動機，卻會造成一連串的危害，甚至會導致發動機整體報廢，發生機毀人亡事故。顯然，與詐騙祈福黨騙人錢財相比，投幣祈福黨的危害更加可怕。



向飛機扔硬幣祈福違反了相關法律法規。內地治安管理處罰法規定，擾亂公共汽車、電車、火車、船舶、航空器或者其他公共交通工具秩序的，可罰款和拘留處罰，甚至可判刑。儘管法規赫然在列，但依然有人出於各種心理以身試法，反映出中國科技文明雖然不斷進步，社會卻愈來愈愚昧。



用「有損福報」提醒乘客，用詞或不太恰當，但並非言過其實。近年來，國人的不文明舉止隨處可見，他們可以為一元錢和巴士司機吵翻天，也可以毫不吝嗇地向水池、噴泉、兵馬俑坑、恐龍化石坑、文物玻璃箱掟下一枚枚硬幣，以至連出家人的清淨之地也滿是銅臭，既破壞文物，又影響景觀。



江山易改，本性難移，國民素質與大國崛起的經濟地位毫不相稱，正是民族劣根性使然，經濟上富起來的民族，在道德上卻跪了下去。倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱，這話用在部分國人身上完全失效。一個追求民族復興和大國崛起的國家，是需要相應的現代文明作支撐。中國人各種不文明舉止，揭示了中國現代化的短板，如果道德與精神文明一片空白，所謂大國崛起，只剩一副欠缺靈魂的經濟軀殼。



不得不提的是，中國詐騙祈福黨近年已走出國門，在美國、加拿大、澳洲以及東南亞國家的華人社區，都可發現他們的身影。不難想像，危害航空安全的投幣祈福黨，很快也將揚名國外。因此，除了告示牌警示，內地航空公司是否可以考慮在登機證上也印上投幣危害安全以及嚴懲的警告？這或許比譴責教育更有阻嚇作用。



