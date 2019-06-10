產評：人幣保七非必然　中國捍匯試水溫

中國人民銀行行長易綱上周明言，不會死守某一個人民幣關口，隨即被解讀為或不「保七」，刺激離岸人民幣在端午節大幅震盪。言論正好讓投資界醒覺，不要對「保七」視為理所當然，意圖為恐慌情緒「試水溫」。若市場開始接受「穿七」，官方就有可能讓人民幣有序貶值，故投資者應有心理準備，未來匯價愈趨波動。



事實上，在內地財金界地位舉足輕重的人民銀行前行長周小川在五月底時，亦暗示人民幣毋須堅守市場認定的「死線」，加上易綱表態，令離岸人民幣兌每美元上周五急跌，曾低見6.9625，創去年十一月以來最低，收市跌勢略為收窄，報6.9442。



人民幣匯率一直是中美貿易摩擦根源之一，隨着關稅升級，為了抵銷部分影響，人民幣「七算」大關不但岌岌可危，更時常被美國總統特朗普批評中國操縱匯率，近期更有報道透露，美國商務部正制訂方案，擬為某些國家貨幣貶值徵收反補貼稅，外界隨即解讀為針對中國。中國方面，多位要員卻連番放風人民幣可能進一步貶值，令兩國矛盾激化。畢竟，人民幣只需貶值至稍微「穿七」，就可以抵銷美國對2,000億美元中國商品額外加徵關稅的衝擊，而特朗普又或在六月底「晒冷」徵稅，相信是官方為「穿七」試水溫的重要原因，希望市場盡早建立心理準備。



然而，在一切未惡化前，人民幣要立即「穿七」亦不易，目前實不用過分憂慮，最主要原因是中國需要穩定匯率，避免大量資金外流，亦不能在談判前讓美國有藉口施壓。觀乎中國外匯儲備仍有約3.09萬億美元，距離國際貨幣基金組織訂下的「底線」仍有數千億美元空間，若局勢沒有轉差，基本上是完全有能力阻止人民幣無序下跌。再者，中國尚可調整利率、存款準備金率，以至推出一系列管制措施來捍衞匯價。



外圍因素也有利於人民幣穩定。鑑於經濟放緩，歐日「收水」無望，前者更可能深化負利率救市，加上市場幾近認定美國聯儲局七月減息，客觀環境讓人民幣偏穩，且美國減息會釋放資金，有機會流入新興市場追逐回報，支撐人民幣。再者，目前環球通脹受控，亦相對減低了貨幣急速貶值的風險。



縱使人民幣短期「穿七」機會微，惟內地財金官員選擇此時此刻為匯率表態，有可能預示中美貿易談判前景不樂觀，需要預先作最壞打算，務求減低受損程度。在一切未明朗前，投資者實宜保守。



