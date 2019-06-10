世界視線：容克威脅提訴訟　繼位之爭起波瀾

歐洲議會大選塵埃落定，傳統陣營失去過半優勢，民粹和極右派別大有斬獲。意大利副總理薩爾維尼領導北方聯盟大勝，揚言要整合各國的疑歐派，組成一百五十席的新黨團，挑戰現時以歐盟委員會主席容克、德國總理默克爾和法國總統馬克龍為首的一體派。



是次選舉結果向歐盟發出警號，一體派所堅持的政治方針面臨改弦易轍壓力，現時他們的首要目標是力保歐盟委員會主席不失。有報道指，即將卸任的容克趕緊運用剩餘權力圖挽狂瀾，宣告布魯塞爾將向二十八個成員國提訴，指摘各國沒有履行責任，實現十年前共同定下的單一市場目標。在十一月一日的死線前，成員國倘若不承諾繼續推進議程，歐盟將訴諸歐洲法院，違者或會每日罰款數百萬港元。容克圖逼人就範，到底能否得逞？



合於利則動，不合於利則止，各國視此高於任何原則，包括單一市場。所謂單一市場，是指商品、服務、勞工和資本可自由流動，實現像國家內部一樣的單一市場。英國脫歐也不欲「脫單」，皆因不願承受重新制訂多邊協議的龐大成本。但在某些情況來說，脫單則比較有利，例如法國過去就有工運反對波蘭水管工的入侵。意大利擅自加入一帶一路，也引起歐盟不安。容克所做的，正是遏止這種破壞規矩的趨勢。



然而，德法首腦卻在容克繼任人的意見上大鬧分歧。默克爾屬意黨友韋伯，馬克龍卻力薦歐盟首席談判代表巴尼耶，原因是他憂慮韋伯領導的歐洲人民黨將因此壟斷各個委員會，令其陣營處下風，豈料事情發展峰迴路轉，巴尼耶竟背叛他，公開支持韋伯接掌大位。事實上，巴氏一直批評主席遴選黑箱作業，根本難以接受欽點。



法德的話事權之爭引起其他「仇大」的成員國不滿，他們正在兩強之外尋找代表他們的第三者，問鼎主席之位，暫時以來自丹麥的歐盟反壟斷事務專員韋斯塔杰及荷蘭工黨救星蒂默曼斯較為看俏。大敵當前，一體派卻內訌自亂，究竟新主席能否秉承容克所定的路線？未來幾天將會明朗。



