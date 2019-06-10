有香港商人因為在澳門犯下「行賄及洗黑錢」罪，被當地法院判刑。澳港之間沒有「引渡條例」，港府修訂《逃犯條例》風波驟起後，該名商人向本港高院申請司法覆核，指修例屬違憲及不能有追溯力。



事情鬧騰了一輪而偃旗息鼓，法官的判詞就很幽默，說是申請現已成為學術討論，指出「讓彭力克這位在憲法學上享有最高盛名的大狀協助法庭處理此事，明顯符合公眾利益，就算只在申請許可階段也是如此」，「如果這單案件日後發展到需要開庭正審乃至去到上訴階段，亦有莫大裨益」。



是的，如果「以法論法」的話，這件事確乎可以是、也應該是在司法「探討」上「學術討論」的。不僅如此，整個修訂《逃犯條例》，如果「以法論法」，也完全可以、應該可以在法律觀點上「學術討論」的。



然而很不幸，反對派從一開始就「政治先行」、「政治掛帥」、「泛政治化」；從一開始就出於「反中亂港」的政治初心和一貫做法，對修訂條例政治抹黑、危言聳聽、上綱上線，把整件事打造成政治風波。香江反對派早前遠赴美國會見了美國副總統彭斯，很快「美中經濟與安全檢討委員會」便發表報告，全盤接受這些漢奸洋奴的荒誕說法，認同香港修訂《逃犯條例》會危害美國在港八萬多名公民和一千多家公司的安全，也即威脅了美國的國家安全。香江反對派更進一步誣衊說，到時美國軍艦來香港補給，海軍官兵也會被港府「引渡」到中國內地。於是老美報告建議修改《美國—香港政策法》，取消香港獨立關稅地位云云。



另一方面，以反對派喉舌領袖自居的漢奸黎亦到香港外國記者會，大呼修例通過意味「香港玩完」，其「末日來臨」之驚恐溢於言表。



一件小小的香港修訂《逃犯條例》，在反中亂港集團、洋奴漢奸和老美勾連之下，成了所謂「國際關注事件」。反對派呼籲國際社會施壓，行動起來，必要時取消對香港的各種優惠。他們的「政治先行」和「漢奸斷後」，使一切法律問題都無從「學術討論」，成為政治亂仗也。



