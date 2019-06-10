香港實行一國兩制，本是用來垂範台灣，可惜經過二十二年來的跌跌撞撞，一國兩制走樣變形，非但無法起到示範作用，反而成為台灣當局口中的「反面教材」。早前大陸方面強調新時期堅持一國兩制和推進和平統一，明確指出要探索「兩制」的台灣方案，更是引起民進黨強烈反彈，連帶香港一國兩制也再次成為抨擊對象，被罵得一無是處。



民進黨政客聲稱要以香港為鑑，「不做第二個香港」，其實不過是五十步笑百步，台灣既未被大陸統一，更未實行一國兩制，但又能好到哪裏去？政局混亂、社會撕裂、經濟低迷、民生凋敝，其狀況比香港更加不堪，有何值得炫耀？台灣商人和年輕人紛紛湧向大陸發展和謀生，又該如何解釋？台灣政客在貶低香港時，不如先想想自己的處境，台式民主並沒有比一國兩制高明多少。



當然，香港一國兩制確實出了問題，這是誰也不能否認的事實，但問題不在制度本身，而是在落實的過程中出現人為失誤。尤其是中央政府將「五十年不變」誤解為「五十年不管」，對香港放任自流，對種種亂象視而不見，導致問題不斷累積惡化，管治危機日甚一日，為台灣當局攻擊一國兩制提供口實。



當年鄧小平指出，千萬不要以為香港回歸後只要中央不過問，一切交由香港人處理就萬事大吉。這確實有先見之明，一國兩制之所以走樣變形，港人治港之所以變質變味，說到底就是因為用人不當，人謀不臧。回歸以來，四位特首一蟹不如一蟹，管治班子充斥港英餘孽和無間道，他們對中央或陽奉陰違，或明抗暗阻，加上反對派為反而反，百般阻撓，以致政不通人不和，香港豈能不亂！



所以說，事物往往是多樣性的。香港鬧到如此地步，既有港府管治無能和中央對港政策失誤的原因，也有反對派搗亂和外部勢力搞鬼的因素，不能完全歸咎於一國兩制。