日本警方在上周一破獲號稱「世界之毒」的特大毒品走私案，在靜岡縣截獲一艘船隻，檢獲約一噸從香港走私入境的冰毒，是該國單次檢獲的最大批毒品（市值約四十三億五千萬港元），七名香港黑幫分子被捕。可嘆香港警方堵截不力，致令昔日國際貨物轉口港，淪落成為震驚世界的毒品出口港。



香港蒙此污名，其中一個主要原因是不法之徒藉着法律漏洞，逍遙法外。這次「世界之毒」案是二百多日內第四十三宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本及亞洲多地的毒品案，全部與本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團有關。上海仔犯案遍及黃賭毒黑及洗黑錢，去年兩度棄保潛逃，被香港警方通緝，亦是澳門通緝犯。傳媒揭發他先後在泰國、柬埔寨、尼泊爾、越南及瑞士日內瓦等地流竄，專門逃往與香港沒有簽訂司法互助協議的地區，逃避追捕，而且遙控操縱其販毒集團運作。



可能有人會奇怪，上海仔有甚麼辦法在香港警方執法前聞風先遁？傳媒披露他因為獲得警方及律政司兩把保護傘包庇，有恃無恐。可是上得山多終會遇虎，中央政法高層高調督導打黑，地方執法機構不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，加上世界各地政府聯手剿毒，令上海仔四面楚歌，走向末路，近月其販毒集團瘋狂出貨，包括向靜岡這寧靜的海岸埋手，以為神不知鬼不覺。



若要人不知，除非己莫為。近日不少香港人反對修訂《逃犯條例》，聲稱會被隨意濫用引渡回內地受審。俗語有云「行得正，企得正」，何必驚怕法律若斯？除非這些人都像上海仔般為非作歹，心知《逃犯條例》修訂後便難逃法網。法律界人士指出，修訂《逃犯條例》後，香港與其他司法管轄區可以依法移交逃犯，屆時便是上海仔等窮兇極惡之徒末日到來之時了。