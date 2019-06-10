特朗普可以說是自一九七九年美國與中華民國斷交、廢約（《中美共同防禦條約》），轉而承認中華人民共和國以來，對北京立場最強硬的一位總統，在他主政期間，美國政府和國會推出許多的「友台政策」，也是四十年所僅見。美中台三角關係因而出現微妙變化，而兩岸關係更是波譎雲詭，充滿不可測的風險和危機。



美國國防部署理部長沙納漢六月一日出席第十八屆「香格里拉對話」，警告中國勿威脅鄰國主權、不能以威嚇解決台海爭端，並強調美國將持續履行《台灣關係法》義務。出席同一會議、翌日以《中國與國際安全合作》為題發表演講的中國國防部長魏鳳和，強勢回應美方的說法：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰。」魏鳳和又說：「正告民進黨當局和外部干涉勢力，任何分裂中國的企圖都不可能得逞，任何干涉台灣問題的行徑都注定失敗，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。」「維護國家統一是軍隊的神聖職責。如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹甚麼？」這都是北京宣示對台立場的政治套語，雖然毫無新意，卻竟成為美中兩位國防部長的「香格里拉對話」，可見台灣問題已成為雙方角力的其中一個重要籌碼。



就在魏鳳和發言之後五天，美國媒體報道，美方將出售一百零八輛M1A2艾布蘭戰車，以及大批反戰車和防空導彈給台灣，總價超過二十億美元。之前台灣提出的F16V戰機，美國則仍未確認出售。這當然會被視為是對北京的「不惜一戰」還以顏色。



台灣明年初的總統及立法院選舉，攸關政權賡續，選舉結果亦可能使兩岸關係乃至美中台不等邊三角關係出現新的變化。台灣朝野政黨最近非常關心兩個問題，一是美國究竟會支持誰當台灣的總統？二是美國是否把台灣當成對付中國的籌碼？《台灣關係法》四十周年，民進黨政府高調慶祝，蔡英文頻頻會見美國友人，宣揚台灣民主成就，外交部則指台美關係最近有三項突破，包括：一、北美事務協調委員會更名為「台灣美國事務委員會」；二、國安會秘書長李大維會見地位「對等」的白宮國安顧問博爾頓；三、兩人並共同會見台灣邦交國駐美大使。這好像是蔡英文的「選舉文宣」，暗示美國以實際行動支持蔡英文連任總統。



蔡英文把台美關係「升級」說成是「蔡英文路線」的成功，呼籲選民必須讓她繼續當總統。但是，蔡的對手也可以說：台灣陷入美中政治角力漩渦，成為美國對付中國的政治籌碼，不利兩岸關係和平發展！