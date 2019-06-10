「物類之起，必有所始。榮辱之來，必象其德。肉腐出蟲，魚枯生蠹。怠慢忘身，禍災乃作。」香港社會百病叢生，惡性治安事件層出不窮，這些亂象決不是無緣無故的，而是港府黑白不分、司法顛倒是非的必然結果。當違法者獲放生，執法者被重判；當港府有法不依，司法包庇邪惡，還會有人尊重法治嗎？



近年司法亂象層出不窮，判決不公不義，應告的不告，不應告的亂告，荒謬程度令人無語問蒼天。最經典莫如佔中期間因維護秩序而判監的七警及前警司朱經緯，他們盡忠職守卻換來牢獄之災，讓人見識何謂鳥盡弓藏、兔死狗烹、用完即棄。



與之恰恰相反的是佔中主要搞手獲輕縱，「佔中八子」就是當中的佼佼者，年老固然不用坐牢，年輕同樣是放生藉口，即使是發射佔中「核彈」的始作俑者戴耀廷亦僅被判監十六個月，同七十九日佔領之亂帶給香港的破壞完全不成正比。執法有罪，違法可赦，不止打擊警隊士氣，更向公眾發出錯誤訊息，天下大亂，理有固然了。



作為佔中禍首的漢奸黎至今逍遙法外，更是對香港法治的最大諷刺。他既是佔中最大金主，更赤膊上陣充當總指揮，然而律政司一直拒絕起訴，甚至傳出佔中案檢控已告一段落，為放生而放生；至於漢奸黎親口承認的政治黑金案，律政司都以「證據不足」放棄起訴，這就難怪有圖有片鐵證如山的恐嚇東方報業記者案一拖兩年，大有不了了之之勢，皆因司法充當保護傘，欲赦之罪，何患無詞。



這些年，社會亂象不絕如縷，連南亞兵團也來食大茶飯分一杯羹；政客滿口仁義道德，實際上滿肚壞水，散播「違法達義」、「不守法不等於不尊重法治」等歪論荼毒一整代人，讓仇警、黑警、逢中必反、逢政府必反、港獨等激進思想深植年輕人腦袋。港府自毀法治長城，綱紀一廢，何事不生！