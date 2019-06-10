社會上很多人認為對的事，不一定是對，本欄經常承擔一個使命，就是要質疑傳統的定知定見。人們常說股市是經濟的寒暑表，說得多了，就像太陽從東方升起一樣，視作顛撲不破的真理。實際上，按在下的觀察，股市有時候是反映經濟實況，有時候卻不是，很多時只是大戶畫好藍圖，然後市場就按着他們的既定方向走。



經濟壞的時候，只要大戶喜歡，股市一樣可以走高，市場人士會告訴你，是因為憧憬政府將有救市措施；經濟好的時候，市況也可以變壞，又有人會跟你說，前景正隱伏危機云云。所以我一直堅信，市場起跌很多時是人為製造出來的。



這看法在剛過去的六月四日得到證實，今年適逢六四事件三十周年，當天恒生指數中午收市下跌八十九點，國企指數跌六十四點，股王騰訊全日收市下跌六點四元，成交額六十四點六四億元。



事件是巧合的機會近乎零，應該是部分股票從業員有心為之的「傑作」。要做，也不必大型證券行聯合出手，只消一家外資行內的三、兩個操盤員便能做出上述結果。所謂「大海一滴，可知其鹹」，單此一事，你就可以窺探到大戶造市的能力，如果他們合力下場，能將整個市場如何舞高弄低，大家可以想見。



二○一七年初，當恒指尚處於二萬二千點水平時，筆者便打趣地跟讀者說，看勢大戶將要向上炒，大家不妨搭一程順風車，結果恒指那一浪直衝上三萬三千多點的歷史高峰才完結。一八年初，恒指連升十幾日，破了最長升浪紀錄，大戶造市的迹象太明顯，本欄其時亦敬告過投資者，港股可能要陷入中期跌浪，事實上，這跌浪一直延續至今。



一七年的經濟不見得比一六年好，何以港股會選在一七年大升？說穿了，一切都是大戶的安排，散戶往往只是被愚弄的對象而已。