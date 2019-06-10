內地文化最愛做騷，由上至下無騷不快。有領導人每逢出現在救災場合，穿的都是「幾十年如一日」的運動鞋，而查實其家族貪到冇朋友。至於不少貪官求情時聲淚俱下「對不起人民，對不起黨和國家」，這當中的「懺悔」，有多少是出自內心？那淚水，有多少是真誠的流露？看來，內地確實盛產「影帝」。



不久前，老朽又看到一則做騷的花邊新聞。話說廣西東興市領導對全市公廁管理提出了「無異味」的衞生要求，如果一個月期限未達標，就要罰洗廁所。一個月後，東興市副市長李文超在全市重點區域公共廁所展開檢查工作，檢查後發現，竹山景區公廁有異味及其他嚴重的衞生問題，影響市民的日常生活。



一日後，針對這次公廁檢查存在的不達標現象，為了表示對不達標的重視，同時要起到「警示教育」作用，於是決定讓東興市文化廣電體育和旅遊局、開投公司全體幹部職工到竹山景區罰洗廁所。副市長李文超更煞有介事的說，此次洗公廁是對兩個領導部門和責任單位工作落實不到位的一次警示教育，由於自己也管不好，所以也會帶隊一起洗，希望全體幹部職工能夠以此為誡，以身作則。



副市長帶頭洗廁所，做騷的意味濃得化不開。魯迅當年曾尖銳地提出：娜拉走後怎樣？老朽不禁也要問：副市長做完騷後怎樣？是否景區的公廁就會不臭？娜拉走後，最重要是有錢，要解決自己的經濟問題；而副市長做完騷後，公廁要保持衞生沒有臭味，一是再沒有人上廁所，二是有人跟進打理及有效的監管，否則任你呼叫甚麼「行前一小步，文明一大步」都係嘥氣！



再說，每逢節日或「黃金周」，遊客排山倒海如潮湧，景點固然是睇人頭，而女廁往往成為重災區。改善的唯一途徑是多建公廁，尤其是女廁，否則，再多的罰洗廁所也沒有用！而領導人提出的「廁所革命」，靠做騷永遠難以成功！