旺角暴亂案棄保潛逃的黃台仰、李東昇在柏林出席由德國綠黨舉辦的研討會，黃、李二人大肆抹黑香港修訂《逃犯條例》，聲稱擔心通過修例後會將之移交內地，「一國兩制」會受到衝擊。黃、李二人對修例一竅不通，在會上的言論只是作為外國棋子。



上述的所謂「研討會」根本早有立場，不過是旨在抹黑。黃台仰在發言時先感謝德國為他們提供難民身份，然後就搬弄是非，聲稱若香港通過修例，便會將「綁架合法化」，賦予特區政府拘捕和移交港人和外國遊客到內地受審的權力，衝擊「一國兩制」；而他自己將永遠無法回到香港，因為特區政府可以「危害國家安全」為由，將他移交到內地。黃台仰發言全程都語氣僵硬，並不斷低頭讀稿。



黃台仰的發言，對修訂《逃犯條例》涉及的基本法律問題是典型的法盲，例如他反覆聲稱，修例後若他返港，會被移交到內地，但事實上，他涉及的旺角暴亂案在香港發生，自然由香港法院審理，現時他亦被香港法院通緝，不涉及移交內地。況且，北京權威人士已指出，香港居民在香港觸犯涉及危害國家安全罪行的不會被移交。



作為一名政治投機分子，黃台仰言行無承擔、無誠信、無操守，他曾經表示自己在「佔中」時被警員用槍指向臉部，完全是睜眼說瞎話。



事實上，黃台仰搞出一場暴亂，他卻避到一邊隔岸觀火，而且事後逃之夭夭，這樣的人怎可能令自己處於危險之中？又何來甚麼警員用槍指向臉部？



黃台仰由暴徒變成逃犯，如今更淪為漢奸洋奴，為外國勢力搖旗吶喊，擔任外國主子的傳聲筒，自甘墮落實在可恥。



身為逃犯，黃台仰當然全力反對逃犯修例。為此，港府應透過與德國簽訂的移交逃犯協定，要求德方盡快移交黃、李二人回港受審。