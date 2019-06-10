中美貿易戰僵持之際，美國再度釋放對台軍售消息，計劃對台灣出售總值超過二十億美元的M1A2主戰坦克和導彈等其他軍備，同時一再提升美台官方關係，甚至公開將台灣列為國家，令當年中美建交美國所承諾的「一個中國」政策，形同一紙空文。面對美方在台灣問題上步步進逼，北京幾乎沒有退讓空間，未來台海局勢勢必進一步惡化。



美國總統特朗普上台後，幾乎每年都會宣布對台軍售，金額分別是十四點二億美元、三點三億美元和五億美元，若此次對台軍售落實，將是特朗普任內第四次對台軍售，也將是規模最大一次。而下一筆軍售，很可能就是先前傳出的六十六架F16V戰機。此外，美國在台海的軍事行動也是空前的頻密，僅今年以來，美國軍艦至少五次穿越台灣海峽。



美國一再強化美台關係，除了向中國大陸施壓，逼迫北京在中美貿易戰中讓步外，也有意支持台灣民進黨政府繼續執政。最終戰略意圖則是欲將台灣打造成圍堵中國大陸最前線的堅實堡壘，同時將台海與南海一樣國際化。例如今年四月，法國軍艦曾通過台海；近日有美媒引述消息指，德國亦考慮派軍艦穿越台海。



美國鼓動其他國家軍艦進入台海，就是希望凸顯台灣海峽是國際水域，為美國軍事介入台海，以及所謂的「自由航行」製造理由。在北京看來，美國似乎正在改變台海現狀，而實際上已經改變，自從美國通過《台灣旅行法》以來，美台官方關係不斷以「切香腸」的方式加碼。美國國防部近日發布的「印太戰略報告」，公然將台灣列為國家。美國在台協會的對口機構「北美事務協調委員會」，日前也更名為「台灣美國事務委員會」。



面對美國在台海咄咄逼人的舉動，北京當然難以容忍。從反應程度看，除了抗議譴責外，似乎採取的是「你打你的，我打我的」戰略戰術，與美國一起「切香腸」。事實上，解放軍軍艦和戰機已實現繞台常態化，今年三月底，解放軍兩架戰機更飛越台灣海峽中線巡航。



值得一提的是，有媒體引述消息披露，為破解美國軍艦穿越台海常態化，北京正研擬從法律層面着手確定台海定位，一是對內先單獨立法，把台海通行權的國內法制訂下來；二是在國際上推動新公約，最終目的是希望將台灣海峽「內海化」。



上述消息顯然不是空穴來風，當年陳水扁主政台灣，極力推動台獨，當時北京就不斷放風要制訂「反台獨法」，結果在二○○五年出台了《反分裂國家法》，最終美國政府斥陳水扁是「麻煩製造者」。而今次兩岸局勢亦與當年情景相似，北京或已在起草有關台海法案。



雖然台灣海峽屬於國際水域，但中國大陸二百海里經濟海域涵蓋台海，理論上對台海擁有管轄權，既然美國可以用國內法的《台灣關係法》插手台海，北京當然也可以制訂國內法，將台海定為「內海」來管轄。如果美艦持續穿越台灣海峽，相信在今年年底前，全國人大常委會就會提出立法草案。