正論：亂政非一朝　民怨怒火燒

古有官逼民反上梁山，想不到幾千年後特區來個「官催民怨衝立會」。說的是剛過去的星期日，政治團體及別有用心的傳媒，號召市民上街反對修訂《逃犯條例》。主辦大會聲稱參與市民過百萬之多，警方則指高峰期人數為廿四萬。以往兩邊數字都出現頗大差距，今次這樣懸殊亦不足為奇，主辦大會固然有吹噓作大之嫌，而警方的數字雖然遠低於百萬，但參與的市民數量亦不容政府忽視。好好的假期不去玩樂，冒着高溫酷日上街，這次遊行其實是反映民怨積聚來個大爆發。



星星之火，可以燎原。香港民怨沸騰，怒火直沖雲霄，說修訂《逃犯條例》是遊行導火線，其實模糊了大家的視線焦點，細心觀察參與者有些扶老攜幼，更有很多並非遊行常客，或是第一次上街。對市民百姓來說，修訂《逃犯條例》與他們無切身關係，今次之所以上街請願，全因滿肚怨氣需要發洩，發洩對特區施政的不滿，發洩民不聊生的悲憤。



長安居不易，香港上樓難。市民只想安居樂業，可是，香港樓價之高為世界之最，政府不但沒有良策應對，反而落井下石，先有前特首曾蔭權停建居屋，減少公屋供應，令上樓輪候時間大大延長；現任特首林鄭月娥口口聲聲解決房屋問題，卻是以遠水來救近火，試圖掏空庫房，以五千億元興建人工島，被譏為「明日大愚」，惹來全城討伐之聲。三十多度高溫，特首坐在冷氣房發春秋大夢，劏房家庭只靠風扇解暑，上街疾呼流一身汗，可能更加涼快。



不是市民不想信任政府，而是這個政府令人毫無信心。沙中線、高鐵、港珠澳大橋等涉及千百億的基建都出現超支延誤，甚至鋼筋也有問題。動用天文數字公帑之餘，即使派錢四千元也招致怨聲載道。特區不是缺錢，而是使錢不得其所，像假難民六年消耗了五十七億元公帑，即是叫納稅人助養為非作歹、禍害社會的毒瘤。香港政府不但「包食」更加「包住」，任由假難民在鬧市霸佔公眾地方如天橋底，建木板屋闢作南亞村，香港市民難覓竇口，反而難民可以安居，四出犯案。本報多番報道南亞村為患，當局慢條斯理，拖延清拆，而且「拆啲又唔拆啲」，弄至擴散到其他地點。



毒瘤當骨肉養，妖邪當子女寵。特首無能，政府冇靈魂，司長也令人憤恨。其中尤以律政司司長鄭若驊最是眾矢之的，初上任即爆僭建事件，結果丈夫入罪，自己甩身；上任年半以來醜聞不絕，最近又涉及「秘撈」仲裁及違反申報制度。鄭司長誠信破產，律政司亦淪為不法之徒的保護傘，壹傳媒黎智英是公認反中亂港的漢奸，卻屢獲律政司放生，黑金秘捐李卓人等議員安然無事，煽動佔中與其他共三十九名搞手仍然逍遙法外。更令人髮指的是黎智英刑恐東方報業集團記者，有圖有片證據確鑿，案件拖拉兩年未作檢控。刑恐嫌疑犯都可以大搖大擺上街煽動群眾，特區的司法亂象可見一斑。難怪連法官也聯署反對修訂法例，看在年輕一代眼裏，甚麼道德價值、法治觀念都不再值得尊重。



法治不彰，年輕人便「有樣學樣」。納粹德軍主張「謊言重複一千遍就是真理」，入世未深的小伙子最易受人「洗腦」唆擺。「六‧九」遊行中有不少是中小學生，與《逃犯條例》又有何關係？就像是佔領運動的學生一樣，受到反中亂港勢力的煽動，誤信違法達義，衝擊法治。政府有責任教導下一代愛國愛港，但香港教育政策徹底失敗，改革又乏力，推行「國教」遇抗爭便退縮，反對派自然得寸進尺，肆無忌憚妖言惑眾，為之後的佔領運動埋下伏線。



佔領運動遺禍深遠，始作俑者們理應重懲，但九名入罪的佔領搞手，有半數逃過牢獄之苦，輕判緩刑或社會服務令，失去阻嚇作用，更向公眾傳遞了非常不良的訊息，以為他們並非十惡不赦，情有可原。所謂「三權分立」，香港實行的司法獨立，在病入膏肓的政府背後再捅一刀，可謂一大諷刺。「愛國愛港粉身碎骨，反中亂港逢凶化吉」，執法維護秩序的七警判刑竟然比佔中搞手還要重，姑息養奸，反對派不會說聲多謝，只會變本加厲，今次的大遊行可說是掌權者自招惡果。



特區昏官亂政，群魔蔽日，市民看不見明天，絕望下做出不理性行為，政府難辭其咎。毛澤東曾說過，敵人是不會自行消滅的。若再縱容牛鬼蛇神作惡，港英餘孽攪局，等於將特區管治權送予外國勢力，徒令「親者痛，仇者快」。今次大批市民上街，正好讓中央審視香江亂局，撥亂反正。捍衞一國兩制絕對需要手起刀落，降魔斬妖務必除根。特區政府更應吸取教訓，痛定思痛，「親忠良，遠小人」，停止迫害愛國愛港的傳媒，察納忠言，香港才有出生天的一日。若冥頑不靈，死不悔改，下次真的來個一百、甚至二百萬人大遊行，明年立法會選戰建制必然一敗塗地，失去議會控制權，到時香港將會陷入無政府狀態。



反對派千方百計，勞師動眾反對修訂《逃犯條例》，背後必有不可告人的陰謀，星期天所謂和平遊行，最後也露出狐狸尾巴，演變成暴力衝擊立法會。香港市民應擦亮眼睛，勿再誤信妖言。雖千萬人吾往矣，特區政府不能再畏首畏尾，建制派亦不可看風使𢃇，必須槍口一致對抗外敵，堅持在這場立法戰爭取最後勝利。星期三在立法會二讀絕對不容有失，團結力量確保二讀通過，三讀後大局既定，香港才有望洗脫「逃犯天堂」的污名。