功夫茶：水上的士拖又拖　坐而論道空蹉跎

開講有話︰空談誤國，實幹興邦；領導人亦叫大家擼起袖子加油幹，偏偏港產官僚講就天下無敵，做就有心無力，一味識得「擘大喉嚨放聲嗌」，香港發展原地踏步，不進反退，家陣知點解喇！



呢嗱，「水上的士」計劃咪就係最典型嘅例子囉，港府十八年前提出有關概念，當時為配合香港仔漁人碼頭發展，以水上的士游走該區包括海洋公園，結果唔單止漁人碼頭煲無米粥，連帶「水上的士」都唔知去咗邊。拖吓拖吓去到舊年，港府終於邀請營運商遞交相關服務意向書，交代循環啟德、中環及西九龍等地點嘅水上的士預計今年九月啟航。正當大家以為十八年磨一劍，遲到好過冇到之際，財爺波叔近日又改口風，將招標工作推遲至今年下半年，預計出年可以投入服務咁話。



正所謂官僚靠得住，豬乸會上樹，有人就講得啱嘞，水上的士有助推動旅遊業之餘，亦可帶旺景點，更可方便市民出行，本來係天大嘅好事，問題係講咗十幾年，到依家「連最基本嘅一架水上的士攞嚟睇吓都無影」，以港產官僚之漏氣，政府部門之因循，咪畀人睇死，到頭來又係好似車公靈籤咁講，「話梅止渴」，得個睇字嘅咋！



話時話，「水上的士」其實唔係咩新鮮事物，紐約、首爾等大城市已經流行咗好多年，香港自詡國際大都會，已經落後人哋九拍。再講吖，香港四面環海，唔少海島景致獨特，本身就係好豐富嘅旅遊資源，沙士之後港府曾經宣稱要大力發展離島遊，「水上的士」加以配合，照計可以事半功倍，只可惜官老爺又係三分鐘熱度，結果都係得個吉。



最離譜嘅係，有服務營運商響應號召，舊年八月向運輸署提交意見書，一心諗住大展拳腳，點知你急官唔急，意見書固然石沉大海，連幾時正式招標，官老爺都係十問九唔知，簡直吹脹。



咁當然喇，福兮禍所倚，禍兮福所伏，真係投到返嚟做，都未必咁過癮。正如作家柏楊話齋，外國有斑馬線，中國又有斑馬線，只不過中國嘅斑馬線係用嚟引誘行人畀車撞死，港府引進外國先進經驗，亦係化神奇為腐朽。好似美食車咁，當年鬍鬚曾照抄美國經驗，喺香港搞美食車，講到天花龍鳳，結果係點大家有目共睹，鬍鬚曾人走茶涼，繼任人不聞不問，成班經營者淪為「政策孤兒」，叫天不應叫地不聞，唔少人無奈止蝕離場。營運商真係投到個「水上的士」牌，分分鐘執到喊三聲。



水上的士拖又拖，坐而論道空蹉跎，可以話係今時今日香港困局嘅縮影。特衰政府冇靈魂冇神經，大型基建唔係延誤超支，就係淪為豆腐渣工程，有咩出奇吖！