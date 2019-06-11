世界視線：威脅拒付分手費　約翰遜語出驚人

英國保守黨黨魁之爭硝煙正濃之際，被視為大熱門的前外相約翰遜語出驚人，揚言一旦當選，將不會向歐盟支付三百九十億英鎊（約三千九百億港元）「分手費」，以爭取更好的脫歐條件，又形容「金錢是良好協議的催化劑及潤滑劑」。



約翰遜真不枉「英國版特朗普」之名。事實上，特氏一直以來唯恐英國跟歐盟「和平分手」，曾向已辭職的首相文翠珊建議控告歐盟，以爭取更多談判籌碼；早前訪英期間，亦慫恿英方扣起分手費，聲稱如果是自己就不會付這筆大錢。如今約翰遜「言聽計從」，難怪特氏力挺約翰遜接掌大位，認為他「可以做得很好」，頗有點孺子可教的意味。



約翰遜突然威脅拒付分手費，確是極具特朗普風範。英國跟歐盟就分手費的爭拗非自今日始，文翠珊曾以英國在歐洲投資銀行佔巨額股份為由，聲稱若英國抽走投資，歐盟反而要付英國數以十億英鎊計費用，但其後雙方「講掂數」，文氏在此前的談判中曾承諾會向歐盟攤分數年支付。約翰遜突然翻臉不認帳，跟特朗普退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）、巴黎氣候協定等行為，本質上並無二致。



英國人出爾反爾，引起歐盟強烈不滿，法國總統馬克龍狠批英國此舉等同債務違約。約翰遜一旦上台並貫徹其「賴帳」主張，歐盟將如何反制，尚有待觀察，但特朗普坐山觀虎鬥，肯定希望英國脫歐爛攤子搞得愈大愈好，方便美國亂中取利。當然，別看約翰遜現在吹得天花龍鳳，到頭來卻可能是一張空頭支票，只要吸引了選民投票支持，上台後過了海便是神仙。他當年聲稱脫歐能為英國每周省回三億多英鎊，事後證明嚴重誇大其詞，卻從來沒見他向公眾作出交代。有商人最近以公職人員行為失當罪入稟控告約翰遜，倫敦裁判法院已裁定他必須出庭應訊。



不管怎麼說，脫歐鬧劇弄至如此不堪境地，英國難辭其咎，分手是他們提出，之後又有民眾提出二次公投，如今連分手費也想賴掉，國家民族信譽已徹底破產。