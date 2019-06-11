神州觀察：醫院淪為生意場　道義責任放兩旁

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。在金錢掛帥的社會，一切道義責任、底線良知都可以被拋棄，哪怕是本應發揮人道主義精神、以救死扶傷為己任的醫院也能變成生意場，當所有人都以逐利為首要目標，整個社會必將呈病態發展，直至最終無藥可醫。



甘肅臨夏市六家民營醫院被指存在違法犯罪行為，日前遭當地警方查處，並且拘捕了數十名涉嫌尋釁滋事及敲詐勒索、強迫交易等問題的人員，此舉除了與當局主導的掃黑除惡有關，更加劍指民營醫療體系種種亂象，包括誇大患者病情、虛增醫療項目、肆意加價收費、超範圍或無醫療資質人員從事治療等等非法經營活動，相關打擊行動可謂非常有必要。



據指涉事醫院曾屢遭行政處罰，且多涉虛假宣傳、欺詐騙保等行為，有醫院更於手術途中坐地起價，橫加勒索，根本就是將治病救人當成生意來做，既無職業道德，更罔顧患者安危，簡直到了利欲熏心的程度。亦有醫院在處理醫療廢物方面粗疏大意，人員配備皆不達標；更甚者，有醫院為節約成本竟使用過期注射器，甚至重複使用，完全無視潛在感染風險，所作所為堪稱無良至極。



民營醫院違規經營，亂象叢生，不禁讓人聯想到那臭名昭著的「莆田系醫院」，至於本案所涉醫院是否「系出同門」，仍然有待當局調查，但由於當中揭露的虛假宣傳、違法經營醫療廣告等等問題並不陌生，輿論自然而然便將之與百度競價排名醜聞聯繫到一起。當無良網絡搜索平台遇上無良商家，結果必然是臭味相投，一拍即合，且會變本加厲地坑害民眾，而從百度創辦人李彥宏近日落選中國工程院院士來看，也算是天道昭昭的報應。



必須看到，單是甘肅省一個市便有六家醫院因涉黑被查處，存在其他經營問題的醫院肯定還有更多，若再計及全省乃至全國範圍，結果簡直不敢想像，更何況，醫療亂象並不限於民營醫院，公營醫院有過之而無不及，只需看看屢禁不絕的假藥品、黑心疫苗事件，層出不窮的醫療事故、大規模醫療器具感染；加上救命藥瘋狂加價，三甲醫院的院長領導紛紛倒台等問題頻仍，便應知道在醫療產業化的衝擊之下，民眾不但愈發看不起病，看病更隨時變成「索命」，實在可悲可嘆。



在一切向錢看的改革浪潮下，內地社會信用體系之崩潰、人性道德之淪喪已形成全局性災難，各行各業盡是唯利是圖之輩，應盡的義務責任無人履行，自私自利卻成為每個人的座右銘，以致屢屢幹出突破做人底線之事，彼此算計坑害，而對於造成的種種社會惡果，誰也不願為此買單，卻又得人人為之買單，豈不諷刺。